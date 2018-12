Liebesgrüße aus dem Müllsack: Weihnachten in Emsbüren mit Winnie Puuh

Emsbüren. Familie Bremenkamp in Emsbüren feiert Heiligabend mit dem Bären "Winnie Puuh". Warum das so ist, hat einen ganz besonderen Grund.

Ein zartes Stimmchen aus einem Müllsack heraus hat nur wenige Tage vor dem Heiligen Abend mein Mutterherz berührt und mich zu Tränen gerührt. Es hat mir ein, natürlich nur ganz klitzekleines, Weihnachtswunder beschert und jemand anderem einen auf Lebenszeit garantierten Platz in unserer Familie. Denn um ein Haar hätte ich einen Altbekannten schnöde aus dem Haus geworfen. Und der so unfreundlich Ausrangierte beteuerte mir daraufhin dennoch treuherzig, dass er mich lieb hat.

Kinderzimmer entrümpeln

Was war passiert? Zu Weihnachten möchte man es für seine Lieben schön haben zu Hause, ich bilde da auch keine Ausnahme. Aber sechs Kinder produzieren natürlich nicht nur viel Spaß und Freude, sondern auch viel Chaos. Daher raffe ich mich zwar nicht „Alle Jahre wieder“, sondern leider eher „alle Jubeljahre mal“ auf, die Kinderzimmer konsequent von kaputten Spielsachen zu entrümpeln. Außerdem bringt die mit viel Vorfreude erwartete weihnachtliche Beschwerung ja bekanntermaßen neues, heiß ersehntes Spielzeug ins Haus.

Das alte Spielzeug, das bleiben darf oder aufgrund eisernen kindlichen Willens manchmal auch bleiben muss, wird so sortiert, dass die Kids auch mal einst Heißgeliebtes und längst Vergessenes wieder ganz neu für sich entdecken können. Heißgeliebt war über viele Jahre auch der Bär Winnie Puuh, den unsere Drittälteste vor exakt dreizehn Jahren zu Weihnachten bekommen hatte. Der „Lauf mit mir“-Winnie Puuh sollte unsere begeisterte Krabblerin einst zum Laufen animieren.

Kleiner Bär war sehr beliebt

Unsere Tochter und später auch unsere drei Kleinsten schätzten den Unterhaltungswert des batteriebetriebenen Bären, der nicht nur laufen, sondern auch sprechen konnte und der immer für alle ein nettes Wort übrig hatte. Sie schleppten ihn überall mit herum, knuddelten ihn inniglich, „rannten“ mit ihm um die Wette und plumpsten ab und zu auch mal gemeinsam mit ihm auf den Hosenboden.

Da aber auch unser fast fünfjähriges Nesthäkchen natürlich längst äußerst flott auf den Beinen ist und derzeit mehr auf Prinzessinnen, Einhörner, Meerjungfrauen, Pink und Glitzer steht, hatte ich schon lange nichts mehr von Winnie Puuh gehört oder gesehen. Ebenso lange hatte ich auch nicht mehr an ihn gedacht. Bis ich ihn jetzt vor ein paar Tagen fast gegen Ende meiner Nerven und meiner vorweihnachtlichen Entrümpelungsaktion in der hintersten Zimmerecke unserer beiden Jüngsten entdeckt hatte.

In die Mülltüte gestopft

Ich blickte in ein sehr verschmiertes und verfilztes Bärengesicht - Winnie Puuh glotzte in seinem durchaus als schäbig zu bezeichnenden Outfit still und teilnahmslos zurück. Ehrlich gesagt, ich wollte endlich einfach nur noch fertig werden mit der elenden Aufräumerei. Kurz: Mir reichte es. Nach einem knappen moralischen Kampf mit meinem schlechten Gewissen packte ich Winnie Puuh und stopfte ihn kurzerhand in die blaue Mülltüte, in der ihn unter anderem zerbrochene Plastikteile, radlose Autos sowie eine Barbie mit Glatze, dafür aber ohne Beine, erwarteten.

Auf einmal sprach der Bär

Über mögliche Batterien in dem Inneren des Bären dachte ich in diesem Moment schändlicher und umweltfrevelhafter Weise gar nicht erst nach. Dem Winnie Puuh in den Müllsack folgte als letzte Vollendung meines Tagewerks – „schwupps“– noch ein durchlöcherter Ball, der den armen, duldsamen Bären offenbar an genau der richtigen Stelle traf. Denn auf einmal sprach der seit Jahren Verstummte aus dem Müllsackinneren heraus freundlich: „Das war aber eine schöne Umarmung! Winnie Puuh hat dich lieb!“

Nie zuvor habe ich etwas so schnell wieder aus einem Müllsack hervorgekramt wie „unseren“ Bären. Unter Tränen habe ich meinem Mann die Geschichte erzählt. Er hat Winnie Puuh geduldig mit Teppichschaum bearbeitet, so dass er heute und auch noch viele weitere Heiligabende mit unserem Weihnachtsbaum um die Wette strahlen kann.