Emsbüren . Die Emsflower GmbH in Emsbüren ist ein exzellentes Beispiel für eine funktionierende deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Diese Ansicht haben die Bundestagsabgeordnete Filiz Polat (Bündnis 90/Die Grünen) und IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf beim Besuch des Unternehmens vertreten.

Beide bereisten einer Pressemitteilung der IHK zufolge Betriebe mit niederländischen Bezügen, um Möglichkeiten des intensiveren Austausches zwischen den beiden Nachbarregionen auszuloten, insbesondere mit Blick auf den Arbeitsmarkt.

Das 2004 gegründete Unternehmen in niederländischer Hand sei gemessen an der Gesamtfläche der Verglasung der Gewächshäuser (875.000 m²) der größte Anbieter Europas für Beet- und Balkonpflanzen, erklärten die Geschäftsführer Bennie, Bart und Tom Kuipers. Großen Wert lege das Unternehmen auf die technische Weiterentwicklung und Modernisierung. So wurde erst kürzlich das innerbetriebliche Transportsystem automatisiert. Darüber hinaus ist dem Unternehmen eine hochwertige Unterbringung seiner zahlreichen Saisonarbeitskräfte wichtig. So investiere man in diesem Jahr rund acht Millionen Euro, um 150 voll eingerichtete Appartements für jeweils zwei Personen einzurichten.

Grenze könnte noch durchlässiger sein

Polat und Graf interessierten sich darüber hinaus für die praktischen Probleme der Pendler im Grenzraum Deutschland-Niederlande. Tom Kuipers erklärte, dass die in den beiden Ländern unterschiedlichen Regelungen im Kranken- und Rentenversicherungsbereich, beim Kindergeld sowie bei der Behandlung von Zinsen auf Immobilienkredite einige Schwierigkeiten bereiten. Im Ergebnis sei die Grenze für Arbeitnehmer noch nicht so durchlässig wie es wünschenswert wäre.