Emsbüren. Sein 40-jähriges Dienstjubiläum hat Norbert Löcken bei der Agravis Technik BvL GmbH in Emsbüren gefeiert.

In Anwesenheit der Emsbürener Mitarbeiter wurde ihm einer Mitteilung des Unternehmens zufolge durch den Geschäftsführer Frank Cirksena und dem Betriebsleiter Andre Ahrends ein Präsent überreicht.

Löcken hatte seine Ausbildung bei der damaligen van Lengerich Landtechnik GmbH in Emsbüren begonnen, welche später mit der Agravis Technik Meppen GmbH fusionierte und schließlich in die heutige Agravis Technik BvL GmbH umbenannt wurde.

Am Standort in Emsbüren ist Norbert Löcken den weiteren Angaben zufolge in der Verkaufsabwicklung tätig und ist dort schwerpunktmäßig für den Ablauf im Handel mit Landmaschinen aus dem Hause Amazone verantwortlich.

