Kr. Emsbüren. Stillgelegt hat jetzt ein Rotkehlchenpaar förmlich das Kühlaggregat für die Spargelkühlung auf dem Spargelhof Hopmann in Emsbüren-Leschede.

Die Vogeleltern haben ihr Nest im Ventilatorbereich des Aggregates angelegt und füttern dort unermüdlich ihre fünf Nestlinge mit Insekten und deren Larven, insbesondere Käfer, Zweiflügler, Schmetterlingsraupen, Ameisen und Blattläuse. Bereichert wird der Speiseplan durch Beeren und andere Früchte.

Rücksicht auf den „Untermieter“

Die Jungen werden wohl in den nächsten Tagen ausfliegen, vermutet Hermann Hopmann. Erst dann soll das Nest entfernt und das Kühlaggregat eingeschaltet werden, um den Kühlraum für die Spargellagerung zu nutzen. „Für uns stand fest, dass wir Rücksicht auf die kleinen Untermieter nehmen und das Kühlaggregat bis zum Ausfliegen des Nachwuchses nicht einschalten werden“, betont Jens Hopmann.

Alte Kühlung eingesetzt

Für die Familie, in der immerhin drei Familienmitglieder Jäger sind, ist der Schutz der Singvögel selbstverständlich. „Wenn das Aggregat eingeschaltet würde, hätte das zur Folge, dass der Ventilator die Jungvögel schreddern würde.“ Glücklicherweise war die alte Spargelkühlung noch einsatzbereit, sodass der geerntete Spargel dort bis zum Verkauf gelagert werden kann.

Futter im Schnabel

Derzeit erfreut das Rotkehlchenpaar auch die Mitarbeiter beim Reinigen, Sortieren und Schälen des königlichen Gemüses. Im Minutentakt näheren sich die Eltern dem Nest und Verweilen zunächst auf einer Stange oder einem Rohr oder auf dem Lenker eines abgestellten Fahrrades. Sie prüfen, ob die Luft rein ist und fliegen erst dann mit ihrem Nahrungsangebot für die Jungen im Schnabel das Nest an.

Frühaufsteher Rotkehlchen

Das Rotkehlchen ist ein echter Frühaufsteher. Schon zur ersten Morgendämmerung ist sein „Ticksen“ und „Schnickern“ zu hören. Der Gesang ist nur schwer zu beschreiben und besteht aus einer längeren, perlend dahinfließenden Strophe, die sich aus überwiegend sehr hohen Tönen zusammensetzt.

Viel einfacher ist es, das Rotkehlchen rein optisch zu identifizieren. Mit seiner orange-roten Kehle im Kontrast zur gut getarnten, braunen Oberseite ist es einfach unverwechselbar. Am Boden hüpft es zur Nahrungssuche hochbeinig umher oder es beäugt die Umgebung von einer sicheren Warte.

Ungewöhnlicher Nistplatz

Zum ursprünglichen Lebensraum zählen deckungsreiche Wälder. Ein Brutrevier setzt dichten Bodenbewuchs voraus, wo ein Nest gut versteckt in einer bodennahen Höhlung, in üppiger Vegetation oder in einem Mauerloch angelegt werden kann. Auch vor diesem Hintergrund ist der Nistplatz in dem Kühlaggregat etwas ungewöhnlich.

Mit ein wenig Mut zur Wildnis hat eigentlich jeder Gartenbesitzer es weitgehend selbst in der Hand, dem anmutigen Rotkehlchen ein Zuhause zu bieten.