Streit zwischen Hundehaltern an Ahlder See eskaliert

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls am Baggersee in Ahlde. Symbolfoto: Michael Gründel

Emsbüren. Am Baggersee in Ahlde sind am Samstag, 12. Mai 2018, gegen 20.30 Uhr zwei Hundehalter aneinandergeraten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.