Emsbüren. Auf der A31 bei Emsbüren ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, geschah der Unfall gegen 15.45 Uhr in Fahrtrichtung Oberhausen auf Höhe des Parkplatzes Bergeler Feld West. Zwei Pkw, von dem einer einen Wohnwagen hinter sich zog, waren in den Zusammenstoß verwickelt. In dem Wohnwagen befand sich laut Polizei ein Motorrad, welches wie der Wohnwagen auch, komplett demoliert wurde.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es auf der Autobahn zu Verkehrsbehinderungen.