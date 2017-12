Nahaufnahme Haselünner Dehoust vom Hobbyläufer zum Cup-Gewinner

Meppen. Noch 2011 war André Dehoust der Inbegriff des typischen Hobbyläufers. Heute gehört der Haselünner, der mittlerweile bei Union Meppen trainiert, zu den schnellsten Straßenläufern im Emsland.

Haselünne. Als sportlicher Niemand erlebte Dehoust vor knapp sieben Jahren, am 7. Mai 2011, in seiner Heimatstadt die ganz persönliche Wettkampfpremiere. Aus einer Laune heraus hatte er nur wenige Monate zuvor mit dem Laufen begonnen. „Beim Altstadtlauf wollte ich eigentlich nur mal wissen, ob ich da schon mitmischen kann“, schmunzelt der heute 26-jährige über seine sportlichen Anfänge.

Bei der Premiere auf Rang 18

Doch der damalige 18. Platz im Fünf-Kilometer-Jedermannlauf entfachte den Ehrgeiz des Bäckergesellen. Täglich lief er die fünf Kilometer im Wettkampftempo und überquerte nur ein Jahr später als Dritter der Einlaufwertung die Ziellinie. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten fehlten ihm jedoch jegliche leichtathletische Grundlagen. „Bis auf den Schulsport habe ich in meiner Kindheit und Jugendzeit nie Sport getrieben“, erinnert sich Dehoust.

Konkurrenz überrascht

Im Frühjahr 2013 meldete er sich für den Hobby-Cup im Rahmen des Emsland-Läufercups an und wusste auch hier die Konkurrenz zu überraschen. Am Ende musste er sich nur den beiden erfahrenen Leichtathleten Kilian Muke (Union Meppen) sowie Birger Wiking (LC Nordhorn) beugen und wurde Gesamtdritter. Schnell machte sein ungewöhnliches Training die Runde in den Läuferkreisen, doch anstatt ihn zu belächeln, unterstützten ihn die Gegner mit wertvollen Tipps. „Ich lernte Intervalltraining kennen und baute es in meine Einheiten ein“, sagt der Haselünner.

„Sehr trainingsfleißig“

Schon im nächsten Jahr sicherte er sich erstmals den Gesamtsieg über fünf Kilometer im Hobby-Cup und verwies Muke und Wiking auf die Folgeränge der Gesamtwertung. Zudem schloss er sich der Laufgruppe von Gerd Janning beim SV Union Meppen an. „André ist sehr trainingsfleißig“, lobt Janning die sportliche Einstellung seines damaligen Neuzugangs. „Wir haben von Anfang an vor allem an der Grundschnelligkeit gearbeitet“, berichtet der Meppener Trainer.

Sportliches Ziel über 800 Meter

In der kommenden Saison will Dehoust seinen Fokus bevorzugt auf die Wettkämpfe im Stadionrund legen. „Ich will die 800 Meter konstant unter zwei Minuten laufen“, nennt er die sportlichen Ziele. Auch Trainer Janning sieht das größte Potenzial von Dehoust auf der doppelten Stadionrunde. „Mittelfristig ist vielleicht auch die 1500-Meter-Mittelstrecke einen Versuch wert“, mutmaßt der einstige Heimtrainer von 1500 Meter Vize-Europameister Carsten Schlangen.