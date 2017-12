Trotz Sorgen 30:28 in Saarlouis Nordhorn-Lingen feiert den vierten Auswärtssieg

Saarlouis . Am zweiten Weihnachtstag hat sich Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen selbst beschenkt. Das Zwei-Städte-Team feierte trotz großer personeller Sorgen beim 30:28 (15:14) bei der HG Saarlouis den vierten Auswärtssieg.

„Ich bin super zufrieden, dass wir in dieser Konstellation gewonnen haben“, strahlte Trainer Heiner Bültmann nach dem ersten Rückrundenspiel. Denn neben Alex Terwolbeck, Frank Schumann und Jens Wiese fiel auch noch Patrick Miedema verletzt aus. „Das war einer der schönsten Siege der Hinrunde“, meinte der Coach, der nur acht Feldspieler einsetzte. Linksaußen Lasse Seidel, der auch durch die gute Spielführung gefiel, wechselte in den Rückraum, wo er nur vor der Pause eine zehnminütige Erholungsphase bekam. Bültmann lobte die kämpferische Einstellung und die Disziplin seiner Spieler. „Diese Konstellation war für alle neu.“

HSG jetzt Siebter

Mit dem ersten Erfolg in fremder Halle seit drei Monaten verbesserte sich die Mannschaft von Bültmann in der Tabelle um drei Plätze auf Rang sieben. Der Rückstand auf den VfL Lübeck-Schwartau auf Position beträgt vier Punkte.

Gastgeber unter Druck

Die HSG erwischte vor 1275 Zuschauern in der Stadtgartenhalle den besseren Start, führte durch Tore von Youngster Yannick Fraatz und Nicky Verjans 2:0. Beim 10:8 für das Zwei-Städte-Team (18.) setzte sich eine Mannschaft erstmals mit mehr als einem Tor ab. Beim 10:10 (20.) glich der Gastgeber, der alle neun Punkte auf der Habenseite in der heimischen Halle verbuchte und nach schwacher Vorstellung und klarer 21:27-Heimniederlage gegen Schlusslicht ThSV Eisenach am Freitag kräftig unter Druck geraten war, letztmals im ersten Durchgang aus.

Mit Erfolgserlebnis in die EM-Pause

Allerdings verpasste es das Zwei-Städte-Team mit einer klareren Führung in die Pause zu gehen. Als Saarlouis sieben Minuten ohne Torerfolg blieb, baute die HSG den Vorsprung auf 14:10 aus (26.). Doch nach 30 Minuten war er auf einen Treffer (14:15) zusammengeschmolzen. Nach dem 16:16 setzte sich Nordhorn-Lingen wieder ab, baute die Führung auf fünf Tore aus (30:25; 58.). Mit dem 30:28 verabschiedete sich der Gast, der zuvor beim 27:27 in Hamm geglänzt hatte, in die EM-Pause.

Energisch zugepackt

Die HSG packte von Beginn an energisch zu. Die zweite Zeitstrafe nach nicht einmal einer Viertelstunde gegen Kreisläufer Luca de Boer wog schwer. „Aber wir haben immer eine richtige Antwort gefunden“, sagte Bültmann.

Miedema in Hamm verletzt

Der Ausfall von Miedema wog schwer. Der Niederländer hatte sich am Freitag beim Duell in Hamm-Westfalen bei einer Abwehraktion rund zehn Minuten vor dem Abpfiff den Mittelfinger der rechten Wurfhand ausgerenkt und aufgerissen. Die Wunde musste mit mehreren Stichen genäht werden. „Ein Einsatz in Saarlouis kam nicht in Betracht“, erklärte Bültmann. Die Nachuntersuchung am Samstag ergab zumindest, dass der Finger nicht gebrochen ist.

Zare hilft aus

Kurzfristig sprang Levin Zare in Saarlouis ein. Dabei trainiert der 20-jährige Linksaußen seit Oktober kaum mehr mit dem Team, weil er ein Studium aufgenommen hat. Der aus der eigenen Jugend hervorgegangene Handballer stieß in der vergangenen Saison zum erweiterten Kader des Zwei-Städte-Teams. Er absolvierte insgesamt drei Kurzeinsätze in der Zweiten Bundesliga.