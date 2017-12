1992 Niedersachsenmeister Achterbahnfahrt des TuS Lingen in die Oberliga

Lingen. Vor 25 Jahren feierte der TuS Lingen den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte: Der Niedersachsenmeister ist in die Oberliga, die damals dritthöchste Klasse, aufgestiegen. Emotionen pur am Ende einer unglaublichen Achterbahnfahrt.

Lange sahen die Lingener wie der sichere Niedersachsenmeister aus. Sie standen immerhin 24 Mal an der Tabellenspitze der Verbandsliga, doch ausgerechnet im Endspurt hatten die Emsländer „einen gewaltigen Durchhänger“, erinnert sich Mittelfeldspieler Heiner Schultejans. Vor dem letzten Spieltag drohte sogar das Ziel Aufstiegsrunde aus den Augen zu geraten. Doch nach dem 2:0-Sieg in Lohne verbesserte sich die junge Mannschaft von Minute zu Minute, genau genommen von Telefonanruf zu Telefonanruf, in der Tabelle weiter nach oben – und wurde doch noch Meister. Ein legendäres Spiel, das die TuS-Flaute jäh beendete, Motivation und neuen Schwung lieferte für die Aufstiegsrunde, in der die Lingener bestenfalls Außenseiter waren. „Nach dem Gewinn der Niedersachsenmeisterschaft haben wir die Nervosität abgelegt. So konnten wir befreit an die Aufgabe herangehen“, erklärte Trainer Alo Weusthof. „Wir haben alles rausgehauen und gesehen, dass wir es schaffen können. Da ist eine Eigendynamik entstanden“, sagte der ehemalige Herzlaker Schultejans..

Schwitzen beim Schlussspurt

„Abgerechnet wird am letzten Spieltag“, gab sich Helmut Rolfes cool. Doch im Schlussspurt der Verbandsliga kam der TuS mächtig ins Schwitzen, wirkte sogar ein wenig ratlos, weil der Vorsprung schmolz wie eine Schneeflocke in der Frühlingssonne. Sechs Monate war Lingen Spitzenreiter. Nach dem 1:0 Anfang April, als Hansi Surmann mit dem Tor der Tages die 13:1-Punkteserie des TuS Esens beendete, lief es nicht mehr in Lingen. „Unerklärlich. Wir waren der Gejagte, alle wollten und schlagen“, meint Schultejans. Beim 0:1 gegen Braunschweig wurde ein Tor des Abwehrrecken Uwe Sieling nicht anerkannt, der Gegner traf per Strafstoß. Beim 1:1 im Hit in Lüneburg verschoss Surmann einen Elfmeter. „Wie die Schlaftabletten“, ärgerten sich die Fans nach dem 0:0 gegen Wolfenbüttel. Der TuS verkrampfte. Ausgerechnet Disziplin-Fanatiker Weusthof wurde nach Protest gegen Rolfes‘ Zeitstrafe auf die Tribüne verbannt. Er ärgerte sich selbst am meisten über den Fauxpas. Bei der folgenden 1:2-Niederlage in Delmenhorst scheiterte Carsten Minich mit Strafstoß. Nach der 0:2-Heimschlappe am vorletzten Spieltag gegen Harsum lag der TuS einen Punkt hinter Delmenhorst und Lüneburg, aber nur noch ein Tor vor Eintracht Braunschweig auf Platz vier. Zwölf Tore in zwölf Partien nach der Winterpause gefährdeten das Projekt Aufstiegsrunde akut.

Eising-Tor in neuen Fußballschuhen

Beim Saisonfinale ließ sich Lingen aber nicht beirren, setzte auf die gewohnte Auswärtstaktik mit vier oder fünf Mittelfeldspielern und mindestens zwei Spitzen. Der TuS spielte wie aus einem Guss, alle Angst schien wie weggeblasen. Torjäger Wolli Eising wurde zum Matchwinner. Nach längerer Ladehemmung erzielte er die Tore 15 und 16, das erste per Volleyschuss nach feiner Kombination mit dem eifrigen Ali Muntel, dann versetzte er Torwart Andreas Batke per Elfmeter. „Immer, wenn ich neue Fußballschuhe anziehe, schieße ich ein Tor“, scherzte Eising. Wenn der Verein das früher gewusst hätte... 120 Sekunden vor dem Abpfiff wechselte sich Weusthof selbst ein. Es blieb beim 2:0. Nach dem Sieg im Herzschlagfinale durfte Lingen noch weiter jubeln. Schritt für Schritt zum Titel. Obmann Gregor Menger hielt telefonischen Kontakt zu den gegnerischen Plätzen, wo die Konkurrenz patzte. Der TuS rückte in der Tabelle immer weiter vor. Nach einem Urschrei in der Kabine war klar: Lingen hatte den Titel geholt, war Niedersachsenmeister, erreichte zum vierten Mal die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord. Korken knallten von Sektfalschen, die einige unverbesserlich optimistische Fans mitgebracht hatten. „Dies ist der absolute Höhepunkt meiner Trainerlaufbahn“, erklärte der noch 33-jährige Weusthof. Er ging wie Schultejans in seine sechste Aufstiegsrunde. „Ein Endspiel nach dem anderen.“

Stahlbad der Nerven

Das Stahlbad der Nerven macht Lingen in der Aufstiegsrunde stark. Diese Mannschaft warf nichts mehr zurück. Dabei musste der Außenseiter noch einiges wegstecken. Lübeck müsse, der VfL 93 Hamburg wolle und der TuS könne aufsteigen, zeigte der Trainer die Hierarchieebene auf. Dazu gesellte sich der aufstrebende Lüneburger SK mit Weusthof-Freund Detlef Spincke als Trainer. Zwischen Lübeck mit mehreren Ex-Profis und sogar einem Nationalspieler und Lingen „lagen Welten“ (Schultejans).

Geburtstagspräsent für Weusthof

In die Welt der Lübecker, die den sechsten Anlauf in die Oberliga unternahmen, ging es am ersten Spieltag. Und richtig sauer traten die Emsländer den Rückweg an. Beim 2:2 blieben sie moralischer Sieger, obwohl einige Spieler frühzeitig ihren Wechsel angekündigt hatten und auch der Abschied von Weusthof, den die Vereinsführung schon in der Winterpause bekannt gegeben hatte, in der Öffentlichkeit für Kritik sorgten. Nach 68 Minuten führte Lingen an der Lohmühle durch zwei Eising-Treffer. Aber ein Wembley-Tor von Achim Haucke und ein umstrittener Strafstoß durch Simeon Tschilibonov sorgten für den Dämpfer. „Der war nie drin“, beklagte sich Rolfes. Als er den Schiedsrichterasistenten auf den Ballabdruck vor der Torlinie aufmerksam machen wollte, erhielt er eine Zeitstrafe. Da auch Sieling schon draußen war, musste der TuS eine doppelte Unterzahl überstehen. „Die erfahrenen Lübecker haben die Hektik genutzt“, stellte Schultejans fest. An Sprüche, wie „euch Kleinbauern machen wir platt“, kann er sich noch gut erinnern. Der Punkt war ein Geburtstagspräsent für Weusthof. Als Surmann es am Morgen ankündigte, hatte der Coach abgewinkt: „Mein Geschenk habe ich doch schon vor einer Woche bekommen“(die Meisterschaft, die Red.).

Wichtige Tore in Lüneburg

Beim Powerplay gegen den VfL 93 Hamburg rettete Schultejans mit einem 22-Meter-Schuss ins Tor in der Schlussphase einen Zähler. Es folgten die Siege gegen Lüneburg. Beim 1:0 im Emslandstadion, dem dritten Spiel in acht Tagen, traf Surmann, der bei großer Hitze nicht seinen besten Tag erwischte. Beim 4:1 in Lüneburg setzte sich das stärkste Auswärtsteam der Verbandsliga Niedersachsen bei der besten Heimelf durch. Eising, Schultejans mit Solo über den halben Platz, Sieling und Bernd Voss schossen die Tore, die in der Endabrechnung den Aufstieg wert waren. Der TuS nutzte seine Chancen entschlossener als in der Aufstiegsrunde ein Jahr zuvor. Chef Heinrich Essmann stellte sich mit roter Krawatte vor. „Damit haben wir noch nie verloren.“

Beim Torjubel das Schlüsselbein gebrochen

An den Glücksbringer dachte beim 1:2 gegen die Lübecker Millionaros trotz der besten Leistung der Aufstiegsrunde vor der Rekordkulisse von 3150 Zuschauern niemand mehr. Lingen fühlte sich ausgetrickst, weil Lübeck vor dem zweiten Tor einfach unfair war. TuS-Torwart Winni Dust hatte Ball ins Aus getreten, um einem Mitspieler eine Behandlung zu ermöglichen; Denny Skwierczynski warf das Leder in Strafraum, wo Hauck goldrichtig stand; VfB-Trainer Ernst Menzel betonte: Das war keine bewusste Unsportlichkeit. Der TuS hätte generös über Aktion hinwegsehen können, wenn er nur einen Bruchteil der Chancen genutzt hätte. Josef Buschemöhle gelang der Ausgleich, aber er bezahlte sein erstes Punktspieltor für den TuS teuer: Beim Jubel brach sich der 27-Jährige, der vorher rund 20 Monate in allen Pflichtspielen auflief, das rechte Schlüsselbein. Dreimal traf der Gastgeber noch Aluminium, aber den Sieg machte Lübeck perfekt. Ein mögliches Handspiel im Lübecker Strafraum in der Schlussminute erhitzte die Gemüter zusätzlich.

Trotz Niederlage neuer Spitzenreiter

Lübeck meldete sich mit dem ersten Sieg zurück im Aufstiegsrennen. Die TuS-Fans wurden den Eindruck nicht los, dass der Goliath Spaß hatte beim Sieg gegen den emsländischen David, der dem nur Wut, Tränen und Enttäuschung entgegenzusetzen hatte. Dass Lingen wegen des 4:1-Erfolgs von Lüneburg gegen Hamburg die Tabellenführung übernahm, war kein Trost. Es war klar: Der Aufstieg würde mit dem Rechenschieber entschieden. Nach dem letzten Spieltag wiesen drei Teams sieben Punkte und zehn geschossene Tore auf.

Punktlandung in Hamburg

Beim VfL 93 Hamburg kam es für den TuS knüppeldick: Eising klagte beim Abschlusstraining über Schmerzen in der linken Brustseite. Mit einem Lungenriss blieb der 29-jährige Lathener im Krankenhaus. Die Dauerverletzten Norbert Brinker und Horst Bruns fehlten ohnehin. Auf dem Weg vom Hotel in Lüneburg nach Hamburg kam der Bus von der richtigen Strecke ab. Essmann heuerte ein Taxi an, das die Emsländer durch die Großstadt lotste. Menger wartete im Stadion und vermutete eine Finte von Weusthof. Das Team kam 25 Minuten vor Anpfiff an, die Besprechung fand schon im Bus statt, in dem die Spieler sich umzogen. Am Ende feierten 600 Lingener das Team, für das Schultejans die Führung besorgte, und Dust mit tollen Paraden das 1:1 rettete. Eine Punktlandung. Drei Kontrahenten wiesen 7:5 Punkte auf, Lingen stieg dank der besseren Tordifferenz auf!

Schampus vom Gegner gekauft

„Ohne die mannschaftliche Geschlossenheit hätten wir es nie geschafft“, ist Schultejans heute noch sicher. Die Party begann mit dem Schlusspfiff. Weil die Mannschaft aus Aberglauben keinen Schampus mitgenommen hatte, kauften die Verantwortlichen den Hamburgern deren Vorrat ab. Nach Mitternacht wurde die Fete in Lingen fortgesetzt. Im Autokorso fuhren die Aufsteiger am nächsten Tag zum Rathaus, wo OB Bernhard Neuhaus den willkommenen Werbeträger empfing und mit Blick auf die Konkurrenz in Meppen meinte „man darf ja träumen...“

Ein Punkt fehlte zum Klassenerhalt

Aber Lingen tanzte nur einen Sommer in der dritthöchsten Liga, dann fehlten neun Tore oder ein magerer Punkt zum Klassenerhalt. Ausgerechnet in der Saison mussten wegen der erhöhten Zahl der Vereine aus der 2. Bundesliga mit 24 Mannschaften gleich fünf Teams die Oberliga verlassen. Die Nordklubs VfB Oldenburg, VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig rissen die Emsländer mit in die Tiefe. Irgendwie passt das. Mittlerweile existiert der TuS Lingen nicht mehr.