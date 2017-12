Dienstag in Saarlouis Nordhorn-Lingen: Frei nur Heiligabend

Lingen. Zum Ausruhen bleibt wenig Zeit. Bereits am zweiten Weihnachtstag wartet das nächste Spiel: Am Dienstag um 17 Uhr muss Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen bei der HG Saarlouis antreten.

Zwei Auswärtsspiele hintereinander – und das auch noch rund um Weihnachten – sorgen beim Zwei-Städte-Team keinesfalls für Begeisterung. „Wir wollen nicht jammern“, stimmen Trainer Heiner Bültmann und Rückraumspieler Nicky Verjans überein. „In den letzten Jahren hatten wir Glück mit Heimspielen.“ Die HSG-Handballer können wenigstens den freien Heiligabend genießen. Am Tag zuvor stehen Besprechung und Training auf dem Programm, am ersten Weihnachtstag ist um 16 Uhr eine Einheit angesetzt. Am zweiten Weihnachtstag folgt die 450-Kilometer-Tour nach Saarlouis.

In Hamm gepunktet

Der Punktgewinn beim 27:27 in Hamm dürfte Nordhorn-Lingen Selbstvertrauen gegeben haben. Immerhin endete ausgerechnet beim starken ASV die Serie von fünf Auswärtsniederlagen in Folge. Zuletzt gewann das Zwei-Städte-Team in fremder Halle Ende November in Konstanz.

HSG siegt zum Saisonstart 26:19

„Keine leichte Aufgabe“, weiß Bültmann vor dem ersten Rückrundenspiel, nach dem die Winterpause beginnt. Zum Saisonauftakt hatten sich die Niedersachsen deutlich mit 26:19 gegen die Saarländer behauptet.

Der Gastgeber punktet nur daheim

Saarlouis, das alle neunPunkte in der heimischen Halle geholt hat, steht im Tabellenkeller mit dem Rücken zur Wand. Am Freitag hat das Team von Trainer Philipp Kessler, der Anfang November als Co-Trainer Jörg Bohrmann ablöste, gegen Schlusslicht Eisenach mit 21:27 (12:15) verloren und geriet damit noch mehr unter Druck. In der Tabelle rutschte die HSG auf den vorletzten Platz.

„Alles herausholen“

Auf der Homepage des Vereins hatte der Kessler angekündigt, dass sein Team alles aus sich herausholen werde, um zu punkten. Dabei muss er allerdings auf Kreisläufer Peter Walz verzichten (Kreuzbandriss). Rückraumspieler Jerome Müller und Rechtsaußen Lars Weißgerber sind die gefährlichsten Schützen. Sie zählen wie Kreisläufer Michael Schulz zur Garde der jüngeren Spieler.

Das letzte Spiel des Jahres

Bültmann erwartet einen engagierten Gastgeber, der auf die Unterstützung der Fans in der sicher gut besuchten Halle baut. „Wir müssen kämpferisch gegenhalten“, weiß der Trainer. „Dann können wir Saarlouis vor Probleme stellen.“ Ziel im letzten Spiel des Jahres ist ein Sieg.