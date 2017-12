Miedema-Verletzung Knackpunkt Lob und Punkt für Nordhorn-Lingen in Hamm

Hamm. Bärenstarker Auftritt der HSG Nordhorn-Lingen: Der Handball-Zweitligist holt beim 27:27 (14:12) vor 2460 Zuschauern beim Tabellenvierten ASV Hamm-Westfalen einen Punkt.

Damit gewann das Zwei-Städte-Team erstmals seit dem 30. September (25:24 in Konstanz) in fremder Halle wieder einen Zähler. Auswärts hatte es zuletzt fünfmal in Folge verloren. Der Gastgeber wahrte seine Serie. Er ist jetzt sechs Spiele in Serie ungeschlagen. Im 15. Duell trennten sich beide Kontrahenten erstmals unentschieden. Neunmal gewann Hamm, fünfmal Nordhorn-Lingen.

Bültmann „absolut zufrieden“

„Ich bin absolut zufrieden“, erklärte HSG-Trainer Heiner Bültmann. Die Mannschaft habe in einem tollen Spiel von beiden Seiten eine super Reaktion auf die schwache Vorstellung gegen Dresden gezeigt. „Die Abwehr hat gut gestanden. Im Angriff haben wir auch ohne Jens Wiese und Alex Terwolbeck gute Lösungen gefunden.

Der Gast kontert Rückstand

Das erste Tor der ausgeglichenen Partie warf Patrick Miedema. Beim 8:6 (19.) für Hamm setzte sich vor der Pause erstmals eine Mannschaft überhaupt mit mehr als einem Treffer ab. Doch der Gast konterte, zog mit einem Drei-Tore-Lauf kurz vor dem Seitenwechsel auf 14:11 davon, musste aber noch einen Gegentreffer hinnehmen.

Führung mit fünf Toren

Das Zwei-Städte-Team kam deutlich besser aus der Kabine. Julian Krieg gelang zwar das erste Tor des zweiten Durchgangs, doch dann bauten Philipp Vorlicek, dessen Zeitstrafe die HSG ohne Gegentreffer überstand, Lasse Seidel und Lutz Heiny den Vorsprung auf 17:13 und 19:14 (37.) aus. Das war längst noch keine Vorentscheidung, denn nach einem 5:1-Lauf für Hamm hieß es nach 46 Minuten 20:20. Aber Nordhorn-Lingen reagierte nicht geschockt, zog wieder auf drei Tore davon (23:20, 50.).

„Es war alles drin“

Knackpunkt für den Gast war vielleicht die Verletzung von Patrick Miedema (50.), der sich den Mittelfinger ausrenkte. Linksaußen Lasse Seidel musste in den Rückraum. Hamm ging in der Schlussphase volles Risiko, brachte für den Torwart den siebten Feldspieler. Beide Teams stellten auf die 5:1-Abwehr um. „Es war alles drin“, betonte Bültmann. In der Schlussminute hielt ASV-Keeper Felix Storbeck bei Chancen von Philipp Vorlicek und Yannik Fraatz den Punkt fest.

Nach dem Abpfiff wartete das Zwei-Städte-Team noch auf Miedema. Der Niederländer musste noch immer behandelt werden.