Rückkehr in den Profifußball SV Meppen macht den emsländischen Drittliga-Traum wahr

Meppen. Nach zwei Relegationsspielen gegen Waldhof Mannheim über 210 Minuten und Elfmeterschießen ist der SV Meppen in den Profifußball zurückgekehrt. Er machte den emsländischen Drittliga-Traum wahr.

Nach zwei torlosen Partien, in der Hänsch-Arena sogar mit Verlängerung, und dem 4:3 im Elfmeter-Drama brachen alle Dämme: Die Spieler stürmten nach dem Fehlschuss des Mannheimers Sebastian Gärtner an den Pfosten auf Torwart Benjamin Gommert zu, bildeten eine Jubeltraube. Sie feierten mit den Anhängern bis in die Morgenstunden und machten später einfach weiter.

19 Jahre nach dem Zweitligaabstieg

Der 31. Mai 2017 ist in die Historie des SV Meppen eingegangen. Genau um 21.34 Uhr war der lang ersehnte Aufstieg perfekt. Nach 17 Jahren kehrten die Blau-Weißen in die Drittklassigkeit zurück. 30 Jahre nach dem Zweitligaaufstieg und 19 nach dem -abstieg stehen sie endlich wieder auf der nationalen Fußballbühne. Am 7. Juni 1998 hatte sich der SVM mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Mainz nach elf Jahren aus der 2. Bundesliga verabschiedet. 6933 Tage war er im Niemandsland des gehobenen Amateurfußballs verschwunden.

Meister mit 13 Punkten Vorsprung

Für die Duelle gegen den Südwest-Vizemeister hatten sich die Meppener nach einer starken Regionalliga-Saison qualifiziert. Mit 13 Punkten Vorsprung holten sie den Nord-Titel. In der Relegation trotzte der Außenseiter allen Unwägbarkeiten, wie dem Fußbruch von Torjäger Benjamin Girth, der ausgerechnet im Saisonfinale fehlte. Beim 0:0 vor 24186 Zuschauern, darunter über 2000 Emsländer, blieb die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart moralischer Sieger. Nach der Ampelkarte gegen Kapitän Martin Wagner spielte sie mehr als eine Halbzeit in Unterzahl.

Meppener Nervenstärke

Beim Rückspiel in der mit 13815 Zuschauern ausverkauften Hänsch-Arena bewiesen die Meppener Nervenstärke nicht nur vom Elfmeterpunkt. Relegation und Aufstieg lösten Emotionen und Euphorie aus.