„Entschluss fiel schwer“ Lingener Läuferin Maren Orth beendet Karriere

Meppen. Maren Orth hat das Ende ihrer Leichtathletik-Karriere bekannt gegeben. Die 27-jährige aus Lingen stammende Läuferin, die für LG Telis Finanz Regensburg startet, war 2014 und 2015 Deutsche Meisterin über 1500 Meter.

Orth, im Emsland bekannter unter ihrem Geburtsnamen Kock, hatte die Entscheidung zunächst auf Facebook mitgeteilt. „Ich merke, wie die vielen Jahre mich mit der Zeit müde gemacht haben und ich nicht mehr die Kraft habe, ein weiteres Jahr auf dem Niveau weiter zu machen.“ Insgesamt war sie mehr als ein Jahrzehnt im Leistungssport aktiv. Neben zwei DM-Titeln im Freien stehen fünf Hallenmeisterschaften (2011, 2012, 2014, 2015, 2016) über 1500 und 3000 Meter sowie zwei Silbermedaillen bei den Team-Europameisterschaften 2015 im russischen Tscheboksary.

Hickhack um Olympia-Start

Ursprünglich wollte Orth bis zur Europameisterschaft im August 2018 in Berlin weitermachen. Einen kleinen Knacks dürfte das Hin und Her um ihren Start bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gegeben haben. Trotz verpasster Norm wurde die EM-Sechste zunächst nachnominier t und sogar schon für Brasilien eingekleidet. Dann folgte die Kehrtwende des Deutschen Olympischen Sportbundes. Orth musste daheim bleiben.

„Nicht meine Mentalität“

„Dieses Jahr lief es nicht so gut“, stellte Maren Orth fest. Es sei nicht ihre Mentalität, etwas zu machen, wenn sie nicht voll dahinter stehe. „Es ist nicht schön, wenn man immer in der deutschen Spitze mitgelaufen ist, und da dann plötzlich keinen Anschluss mehr hat.“ Die aus dem Lingener Stadtteil Brögbern stammende Läuferin hat sich die Entscheidung nach eigenen Angaben nicht leicht gemacht. „Ich hatte relativ lange Zeit, mir das durch den Kopf gehen zu lassen.“ Der Entschluss sei schwergefallen, weil der Sport ihr sehr viel gegeben habe. „Er hat ja meinen Alltag bestimmt. Das Training war ein Hauptbestandteil.“ Ein bis zwei Einheiten am Tag seien „fast normal“ gewesen.

Sport nur noch ein Hobby

Jetzt will Orth, die über den VfL Lingen und die LG Emstal Dörpen nach Regensburg gekommen ist, abtrainieren. Das, so die Pharmazeutisch-Technische Assistentin, sei für das Herz-Kreislauf-System wichtig. Danach will sie den Sport nur noch als Hobby betreiben. „Laufen wird wohl immer Bestandteil bleiben“, ist sie sicher. In den letzten Wochen, bekennt sie, habe sie schon etwas reduziert, auch, weil sie mit ihrem Mann Florian Orth auf Hochzeitsreise war.

Ihren Mann, ein erfolgreicher Mittelstrecken- und Crossläufer sowie mehrfacher Deutscher Meister, will Maren Orth beim Erreichen von dessen sportlichen Zielen unterstützen. Zurzeit zieht das Paar um ins hessische Schwalmstadt im Regierungsbezirk Kassel. Maren Orth freut sich „auf neue Herausforderungen“.