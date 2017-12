Freitag beim Vierten in Hamm Außenseiter Nordhorn-Lingen will befreit aufspielen

Lingen. „Wir sind nur Außenseiter“, weiß Trainer Heiner Bültmann vor dem schweren Gang des Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen am Freitag beim ASV Hamm-Westfalen. Um 19.15 Uhr tritt der Tabellenneunte beim -vierten an, der nur drei Punkte mehr aufweist.

Im Jahresendspurt ist das Zwei-Städte-Team noch zwei Mal gefordert: in Hamm und am zweiten Weihnachtstag bei der HG Saarlouis, die aktuell den 18. Tabellenplatz belegt. Unterschiedliche Anforderungen also an die Niedersachsen.

ASV seit fünf Spielen ungeschlagen

Hamm, in der Saison 2010/11 als HSG Ahlen-Hamm in der Bundesliga, ist seit fünf Spieltagen ungeschlagen, holte dabei 8:2 Punkte. Nordhorn-Lingen sammelte in diesem Zeitraum 4:6 Zähler, verlor die vergangenen beiden Partien gegen Elbflorenz Dresden 28:29 und beim HSC Coburg 22:30. Besonders schmerzlich war die erste Heimschlappe der Saison gegen Aufsteiger Dresden. Auswärts hat die HSG zuletzt fünf Niederlagen in Folge kassiert.

Trainer Rothenspieler wieder da

Für Bültmann befindet sich Hamm keineswegs unerwartet in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Überraschend war eher das lange Bangen des Teams in der vergangenen Saison um den Klassenerhalt. Trainer Kay Rothenspieler, bereits von 2001 bis 2015 als Coach und Manager in Hamm im Einsatz, ist nach zweijähriger Abwesenheit zurückgekehrt. Die Mannschaft spielt deutlich konstanter als in der Vorsaison.

ASV-Kader gut besetzt

Rothenspieler verfügt über einen gut besetzten Kader. Dazu zählt der von Empor Rostock gekommene Torjäger Vyron Papadopoulos. Der 31-jährige griechische Linksaußen zählt seit Jahren zu den Top-Shootern. Aus Spanien ist der erfahrene slowenische Torwart Gregor Lorger gekommen, Julian Krieg sammelte in Balingen Erstligaerfahrung. Rückraumspieler Christoph Neuhold zählt zum österreichischen Nationalteam, der Isländer Fannar Thor Fridgeirsson wechselte 2016 von Hagen nach Hamm. Mit Lukas Blohme, Julian Possehl, Björn Zintel und Torwart Felix Storbeck gehören (ehemalige) DHB-Talente zum Aufgebot. Auffällig ist der wuchtige Kreisläufer Jan Brosch.

Trio fehlt der HSG

Nordhorn Lingen ist gewarnt. „Das ist eine richtig gute Mannschaft“, weiß Bültmann, der weiter ohne die verletzten Alex Terwolbeck, Jens Wiese und Frank Schumann auskommen muss. Hamm profitiert von einer physisch starken und robusten Abwehr. Zuletzt fehlte allerdings der 26-jährige Markus Fuchs. Der Abwehrchef fällt mit einem Riss des Syndesmosebandes länger aus.

Drei Gegner förmlich überrannt

„Wir dürfen den Gegner nicht ins Tempospiel kommen lassen“, verweist Bültmann auf die schnellen Außen Papadopoulos und Blohme. Der Gastgeber hat Hagen, Bietigheim und Balingen bei Siegen mit mehr als zehn Toren Unterschied förmlich überrannt.

„Auf die Chance warten“

Die HSG braucht eine starke Abwehr und muss vorn auf die gute Chance warten. „Wenn wir diszipliniert spielen, hat es Hamm schwer“, weiß Bültmann. Das sei gegen Dresden über lange Zeit gelungen. Beim ASV kann Nordhorn-Lingen befreit aufspielen.

Sponsor bat ins Kino

In der Woche hat Sponsor MSG Services AG aus Lingen in Zusammenarbeit mit dem Kino Cine-World für Ablenkung gesorgt. Spieler, Betreuer, Trainer und einige weitere Unterstützer schauten in einem eigenen Kinosaal den neuesten Teil der Star-Wars-Saga mit dem Titel „Die letzten Jedi“. Mit 3D-Brillen verfolgte sie die Abenteuer um Luke Skywalker und Generalin Leia. „Es hat Spaß gemacht“, sagte Bültmann, der auch alle anderen Teile der Saga gesehen hat. Sportlich gewann er wenig neue Erkenntnisse.

„Berufliche Heimat bieten“

MSG-Geschäftsführer Markus Kottwitz verwies auf die Verbundenheit des IT-Dienstleisters mit der Region. Die 1980 gegründete MSG-Gruppe mit 42 Tochtergesellschaften und 7000 Mitarbeitern habe einen Jahresumsatz von 912 Millionen Euro. Am Standort Lingen seien 40 Mitarbeiter beschäftigt. Bis 2020 solle sich die Zahl verdoppeln. „Wir wollen die HSG in die 1. Liga begleiten“, nannte Kottwitz das gemeinsame Ziel. Deswegen werde das Unternehmen sein finanzielles Engagement erhöhen.

Zudem, so Kottwitz weiter, biete die MSG den Handballspielern berufliche Perspektiven. Nicky Verjans arbeitet im Unternehmen im Rahmen seiner Masterarbeit. Fabian Kaleun ist Werksstudent. „Wir bieten den Spielern auch eine berufliche Heimat“, warb Kottwitz.