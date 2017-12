U-18-Bezirksmeisterschaften Volleyball: Trio aus der Region zur Endrunde

Meppen. Gleich drei U-18-Volleyballmannschaften aus der Region haben sich vor Kurzem für die Endrunde der Bezirksmeisterschaft qualifiziert: Raspo Lathen, Alemannia Salzbergen und der SV Union Lohne, der in einer Spielgemeinschaft als SV Wietmarschen antritt.

Als Gruppenzweiter zogen die U-18-Spielerinnen von Raspo Lathen, die vom Landesliga-Coach der ersten Damen Gerrit de Boer trainiert wird, in das Endrundenturnier ein. Im Modus „Jeder-gegen-jeden“ galt es für fünf Mannschaften in Osnabrück, auf einen der ersten beiden Plätze zu landen. Dabei kassierten die Talente aus Lathen gleich zum Auftakt eine 0:2-Niederlage gegen den Favoriten und späteren Gruppensieger Union Emlichheim. Die Emsländerinnen gestalteten die Partie beim 22:25 und 21:25 jedoch offen.

Raspo bei den NWDM der vergangenen Saison auf Platz vier

Aus den drei weiteren Duellen ging Raspo stets als Sieger hervor – und zwar deutlich. Nach jeweils drei Zwei-Satz-Erfolgen über den TuS Hinte (25:9, 25:15), den VfL Lintorf (25:8, 25:12) und den Gastgeber VC Osnabrück (25:8, 25:14) zogen die Lathenerinnen, die in der vergangenen Saison bis zu den Nordwestdeutschen Meisterschaften kamen und dort den vierten Platz belegten, in die nächste Runde der Bezirksmeisterschaft an.

Lohne unterliegt Salzbergen

Ebenfalls mit dabei sind Alemannia Salzbergen und Union Lohne. Gastgeber Lohne musste sich lediglich dem späteren Gruppensieger Salzbergen geschlagen geben – 1:2 (25:27, 25:20, 8:15). Gegen den SC Halen 58 (25:10, 25:7), den SV Bad Laer II (25:16, 25:19) und Blau-Weiß Lohne (25:16, 25:18) sprangen Siege über zwei Sätze heraus, sodass Union am Ende des Tages in der Spielgemeinschaft mit Wietmarschen auf Platz zwei landete.

Endrunde am 14. Januar in Lathen

Den Turniersieg machte Salzbergen durch vier Siege aus vier Spielen klar. Während der Zwei-Satz-Erfolge über den SV Bad Laer II (25:18, 25:22), den SC Halen 58 (25:11, 25:5) und Blau-Weiß Lohne (25:16, 25:18) ließen die Südemsländerinnen nichts anbrennen. Die Endrunde der Bezirksmeisterschaft findet am 14. Januar in Lathen statt.