Nahaufnahme Osterbrockerin Nadine Leigers auf Erfolgskurs

Osterbrock. Für die größte sportliche Überraschung in den Reihen der emsländischen Leichtathletik hat in diesem Jahr Nadine Leigers vom SC Osterbrock gesorgt. Die Kugelstoßerin steigerte im Verlauf der Sommersaison ihre Bestleistung um fast zwei Meter und stieg damit in die Landesspitze der U-16-Jugend auf.

Im August krönte sie mit dem Vize-Niedersachsentitel im Kugelstoßen der Altersklasse W15 ihre erfolgreichste Saison. Abseits der olympischen Leichtathletik wusste sie nur vier Wochen später auch im nationalen Vergleich zu überzeugen. In Heuchelheim wurde sie Deutsche Jugend Meisterin im Steinstoß Dreikampf.

Leichtathletik vor Lesen und Schreiben

Als Fünfjährige kam die Schülerin der 10. Klasse des Meppener Windhorst-Gymnasiums zum ersten Mal mit der Leichtathletik in Berührung. „Meine große Schwester fing damit an und ich durfte immer zusehen“, erinnert sich die mittlerweile 15-Jährige an ihre leichtathletischen Anfänge: „Irgendwann wollte ich dann auch mitmachen.“ Nur kurze Zeit später schloss sie sich der Trainingsgruppe von Hans-Georg Bongartz an und erlernte noch vor dem Lesen und Schreiben die leichtathletischen Grundlagen: Laufen, Werfen und Springen.

Rasanter Aufstieg

Auch ihren ersten Wettkampf hat Leigers noch in bester Erinnerung: „Das muss 2007 gewesen sein, ein Dreikampf und ich glaube ich habe gewonnen.“ Seit über einem Jahr wird sie zusätzlich von Daniel Schwarte von SC Osterbrock in den Wurfdisziplinen und speziell im Kugelstoßen trainiert. „Wir haben in erster Linie die Stoßtechnik und die allgemeine Athletik weiterentwickelt“, begründet Schwarte den rasanten Aufstieg der talentierten Osterbrockerin. „Um weiterhin auf Niedersachsen-Ebene vorne dabei sein zu können steht vor allem die konsequente Leistungsentwicklung im Vordergrund“ ist sich der Osterbrocker sicher: „Langfristig soll dann auch die Qualifikation für Deutsche Meisterschaften in den Blick genommen werden.“

Ziel: DM-Qualifikation

Auch Leigers, die vor wenigen Wochen in den niedersächsischen Wurfkader berufen wurde, hofft sich im kommenden Jahr in der zwei Jahrgänge umfassenden U-18-Jugend erfolgreich zu etablieren. „Ein Ziel ist sicherlich die DM-Qualifikation in der klassischen Leichtathletik und vielleicht auch einmal ein internationaler Einsatz“, freut sich die Osterbrockerin auf ihre sportliche Zukunft.