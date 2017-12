3:1 beim SC Spelle-Venhaus Volleyball: Taktische Marschroute bringt Lohne den Derbysieg

Meppen. Die Volleyballerinnen von Union Lohne haben einen wichtigen Derbysieg beim SC Spelle-Venhaus gefeiert. Auch Lohnes Männer feierten einen Sieg.

Regionalliga, Frauen: Beim SC Spelle-Venhaus gewann das Team von Trainer Harald Nüsse mit 3:1. Entscheidend war dabei vor allem die taktische Ausrichtung von Union Lohne. Immer wieder versuchten die Lohnerinnen, Spelles stärkste Angreiferin Sarah Feldkämper aus dem Spiel zu nehmen.Beide Teams wirkten nervös. Groß war der Druck bei den beiden abstiegsbedrohten Teams. Union kam besser in die Partie, zog nach einer ausgeglichenen Anfangsphase schnell auf 18:10 davon. Vor allem die Aufschlagserie von Eva Stevens ebnete den Grundstein für den Erfolg im ersten Satz. „Das war überragend“, kommentierte Nüsse die Aktionen seiner Spielerin, der am Rand immer wieder motivierte und mitjubelte. Die Anspannung war auch ihm anzumerken. Im zweiten Satz wachten die Gastgeberinnen in der prall gefüllten Halle am Brink auf. Angetrieben vom Publikum spielte die Mannschaft von Sebastian Gartemann auf einmal wie verwandelt. Konzentrierter in der Annahme und besser im Angriff kamen die Spellerinnen immer wieder zu gut herausgespielten Punkten. Vor allem Feldkämper wurde immer wieder angespielt und sorgte für einige Punkte. Gemeinsam mit den Fans jubelten und klatschten sie und gewannen mit 25:19. Das Niveau blieb schwankend. Nach starken Ballwechseln folgten immer wieder leichte Fehler und Unkonzentriertheiten. Die Nervosität auf beiden Seiten blieb.

Im dritten und vierten Satz gelang es den Lohnerinnen durch ihre taktische Marschroute mit Aufschlägen auf Feldkämper diese überwiegend aus dem Spiel zu nehmen. „Dann ist sie vorne raus. Das war unsere taktische Ausrichtung“, schilderte Nüsse seinen Plan, der beim 25:18 im dritten Satz voll aufging. Eine Aufschlagserie von Martina Lambers sorgte für den Erfolg. Spelles Frauen produzierten zu viele Fehler, die sie auch im vierten Satz nicht abstellen konnten. „Wir haben den Block nicht zu gekriegt und drei Sätze lang den Aufschlag nicht gut hinbekommen“, fasste Gartemann zusammen. Auch der vierte Satz ging an die Gäste, der bis zum 15:15 sehr ausgeglichen war. Doch dann bewiesen die Gäste Nervenstärke und befreiten sich durch gute Aufschläge und einen besseren Spielaufbau. „Die haben uns die Favoritenrolle angedichtet. Wir haben diese angenommen“, so Nüsse, der schon letzte Woche gegen den Tabellenführer Hildesheim beim 1:3 Fortschritte seiner Mannschaft erkannt hatte. „Wir haben die gute Spielweise aus dem dritten und vierten Satz vom letzten Wochenende fortgesetzt.“ Nach dem Sieg war der Jubel auf Seiten der Gäste groß. In einem großen Kreis feierten alle Spielerinnen und Nüsse gemeinsam, mit den Lohner Zuschauern auf der Tribüne stimmten sie eine Laola-Welle ab. Die Anspannung fiel ab. Für die Spellerinnen wird es nach dem Abstieg auch in der Regionalliga eng. Zu selten kamen die Spellerinnen zu einem gelungenen Spielaufbau und zum Abschluss. „Es fehlte die Genauigkeit in der Annahme und im Zuspiel“, kritisierte der Speller Coach.

Oberliga, Frauen: Im Stile eines Spitzenreiters präsentierte sich der FC Leschede. Souverän mit 3:0 schickte die Mannschaft von Trainer Dieter Jansen den TuS Zeven am Samstag nach Hause. Allerdings wurden im Angriff viele Chancen liegen gelassen – der TuS Zeven agierte mit einer guten Abwehr. Der jüngste Erfolg war zugleich der siebte Sieg in Folge. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten wurde sogar auf vier Punkte ausgebaut. „Wir sind heute souverän aufgetreten und freuen uns über den Sieg“, sagte Jansen. Der direkte Verfolger ist nun wieder Leschedes eigene Reserve, die an ihrem Heimspieltag am Sonntag drei Punkte sammelte. Überaus wichtig war dabei der 3:2-Erfolg über den bisherigen Zweiten TSG Westerstede. „Wir sind stolz, als Aufsteiger mit 15 Punkten aus 10 Spielen in die Winterpause zu gehen“, betonte das Trainerduo Marita Löcken/Jörg Alsmeier. Im Anschluss verlor das Team mit 2:3 gegen die SG Karlshöfen/Gnarrenburg. „Wenn man mit nur 60 Prozent spielt, kann man gegen eine solche erfahrene Mannschaft nicht gewinnen. Da ist unser junges Team heute an seine Grenzen gestoßen“, erklärten Löcken und Alsmeier aber auch, dass die Pleite kein „Weltuntergang bedeuten würde“.

Verbandsliga, Frauen: Seine erste Niederlage kassierte der MTV Lingen am Samstag. Im Spitzenspiel beim VC Osnabrück II unterlag das Team von Spielertrainerin Jennifer Beel mit 0:3. Besonders deutlich war der erste Satz, in dem die Emsländerinnen mit 11:25 untergingen. Ausgeglichen gestalten sie indes den zweiten Durchgang, allerdings fehlte am Ende wieder das Quäntchen Glück – 24:26. Der dritte Satz ging mit 18:25 verloren. Durch die erste Saisonniederlage gaben die Lingenerinnen die Spitzenposition an Osnabrück II ab.

Verbandsliga, Männer: Die Herren des SV Union Lohne können aufatmen. Beim Tabellenletzten VfL Lintorf III gewannen die Lohner mit 3:1 (17:25, 27:25, 25:21, 25:15) und verlassen damit die untere Tabellenregion. Dabei musste das Team von Trainer Thomas Arens nach einem schwachen verlorenen ersten Satz vor allem im zweiten Satz Nervenstärke zeigen. „Wir konnten nach dem verlorenen ersten Satz durch eine verbesserte Annahme und bessere Aufschläge dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, schilderte Arens, der vor allem auch das Blockspiel lobte. „Wir hatten ein sehr gutes Blockspiel in der Mitte.“ Nach einem weiteren knappen dritten Satz, den die Lohner mit 25:21 für sich entscheiden konnten, brachen die Lintorfer im vierten Satz auseinander. „Der letzte Satz war sehr deutlich“, kommentierte Spieler Lukas Lindt.

Landesliga I, Frauen: Allmählich darf Raspo Lathen für die Verbandsliga planen. Nach den Siegen sechs und sieben stehen die Emsländerinnen einsam an Tabellenplatz eins, haben einen Vorsprung von sieben Punkten auf Verfolger TV Meppen und dabei sogar noch zwei Spiele weniger auf dem Konto. „Respekt an ein junges, motiviertes und talentiertes Team, welches den zahlreich mitgereisten Fans heute wieder einmal Volleyball vom Feinsten gezeigt hat“, jubelte Raspo-Pressewartin Simone Stolte nach den Siegen beim SV Wietmarschen II und gegen den TV Meppen. Nach dem 3:1-Erfolg über den Gastgeber Wietmarschen II dominierte der Spitzenreiter das Duell mit dem TVM. „Gegen Lathen kamen wir nicht für einen Satzgewinn in Frage. Lathen agierten im Angriff und Aufschlag sehr druckvoll und ließ dem Gegner keine Chance“, berichtete Meppens Coach Reiner Wahmes, der mit seinem Team auch dem Gastgeber unterlag – 1:3.

Landesliga II, Frauen: Seine Position in der Spitzengruppe festigte der SC Spelle-Venhaus II am Samstag beim Spitzenreiter VfL Lintorf II durch einen 3:1-Sieg. „Dieser Auswärtssieg war überaus wertvoll“, betonte Spelles Yvonne Knieper mit Blick auf die Tabelle. In dieser steht die Regionalliga-Reserve mit nur einem Punkt Rückstand auf Lintorf II auf Rang zwei – bei einem Spiel weniger. Auf dem Papier war der erste Satzgewinn (25:18) deutlich, doch viele erste Aufschläge fanden nicht den Weg ins Feld. Ilona Pötter gelang eine kleine Serie. „Ganz leicht war es auch nicht, sich zu konzentrieren, denn parallel spielten auch zwei Männer-Mannschaften in einer äußerst lauten Halle“, berichtete Knieper. Dem 25:22 im zweiten Durchgang folgte Spelles schwächster Durchgang – 22:25. „Die Stimmung kochte zum Ende noch etwas hoch durch ein paar falsche Entscheidungen, doch wir behielten die Nerven“, bilanzierte Knieper nach dem 25:22 im vierten Satz.