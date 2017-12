23:15 gegen HC Rhein Vikings HSG bleibt zu Hause weiter ungeschlagen

Lingen. Die HSG Nordhorn-Lingen bleibt in eigener Halle weiter unantastbar. Mit einem 23:15 (11:7)-Sieg am Sonnabend in Lingen gegen den HC Rhein Vikings hat die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann ihre Heimbilanz auf starke 15:1 Punkte ausgebaut. Damit machte die HSG im Verfolgerfeld der 2. Handball-Bundesliga Boden gut, belegt mit 21:11 Punkten den achten Rang, punktgleich mit Hamm und Rimpar auf den Rängen sechs und sieben. .

Den Grundstein zum Erfolg legten Gastgeber vor 2807 Zuschauern in der Emsland-Arena mit einer starken Abwehrleistung. „Nur 15 Gegentore“, bilanzierte Bültmann zufrieden, „das ist top.“ Was von der 6:0-Deckung nicht abgefangen wurde, wurde oft eine Beute von Björn Buhrmester. Der Torhüter war einmal mehr glänzend aufgelegt und wehrte allein drei Siebenmeter ab. Erfolgreichster Torschütze der HSG war Lasse Seidel mit sechs Toren. Der Linksaußen überzeugte mit drei verwandelten Siebenmetern zudem mit einer Quote von hundert Prozent vom Strich.

Starker Gäste-Keeper

In einer fehlerhaften ersten Halbzeit lagen die Gastgeber bereits beständig in Führung. Beide Seiten taten sich schwer in der Offensive, hüben wie drüben reihten sich Fehlwürfe und technische Fehler aneinander. Die HSG führte zur Pause zwar mit vier Toren, blieb aber mit zahlreichen guten Chancen am starken Gäste-Torhüter Vladimir Bozic hängen. Die Rhein Vikings wirkten in der Offensive eher behäbig und brachten die Nordhorner Deckung so nur selten in Schwierigkeiten.

Verdienter HSG-Sieg

Auch nach dem Wechsel ließen sich die Gastgeber nicht davon provozieren, dass die „Wikinger“ extrem das Tempo verschleppten. Sie konnten sich weiter auf die stabile Deckung verlassen und agierten diszipliniert im Angriff. Der Vorsprung wurde auf bis zu neun Tore ausgebaut (21:12/52.). „Schade, dass wir in der ersten Halbzeit so viele Chancen vergeben haben“, resümierte Kapitän Alex Terwolbeck, „sonst hätten wir auch mal über 30 Tore werfen können.“ Gäste-Trainer Ceven Klatt sagte anerkennend: „Der Sieg der HSG ist auch in der Höhe verdient.“ Für sein Team zog er die bittere Bilanz: „17 technische Fehler und 16 Fehlwürfe – so kann man gegen Nordhorn nicht gewinnen.“