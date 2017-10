Derby gegen Wilhelmshaven Nordhorn-Lingen will sich oben festsetzen

Lingen. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen will beim Niedersachsen-Derby gegen den Wilhelmshavener HV am Samstag ab 19.30 Uhr in der Emslandarena die Big Points aus Konstanz vergolden. „Dann sind wir komplett oben dabei“, erklärt Trainer Heiner Bültmann.

Am Bodensee drehte das Zwei-Städte-Team die Partie noch. Mit 12:2 Zählern belegt es nach dem siebten Spieltag den fünften Platz mit schon vier Zählern Vorsprung vor dem ASV Hamm-Westfalen auf Rang acht. „Der Start war richtig gut“, betont Bültmann, der allerdings aus der Tabellenkonstellation nichts ableiten will. Seine Mannschaft hat bislang fast nur gegen Klubs aus der unteren Hälfte gespielt. Die einzige – durchaus unnötige – Niederlage kassierte sie beim Neunten in Rimpar.

Gast kommt nach zwei Siegen in Serie

Die Gäste aus Wilhelmshaven, die im Vorderfeld der zweiten Tabellenhälfte rangieren, erwartet Bültmann „auf Augenhöhe“. Dafür sprechen die Statistiken der vergangenen beiden Serien mit je einem Sieg und zwei Remis – wobei die HSG im Dezember 2015 allerdings eine 22:34-Heimklatsche kassierte –, die knappe Niederlage in der Sommervorbereitung beim Turnier in Oldenburg (21:22) sowie die ansteigende Tendenz des Gegners vom Jadebusen. Wilhelmshaven empfiehlt sich mit zwei Siegen in Serie (26:25 in Eisenach, 28:22 gegen Aue), zuvor hatte das Team von Christian Köhrmann zwei Zähler bei Unentschieden gesammelt.

Spielstarker Gegner

Bültmann schätzt den Gast als eins der spielstärksten Teams der 2. Bundesliga mit teilweise herausragenden Einzelspielern ein. „Wilhelmshaven hat einen klaren Plan, spielt den Angriff gut auf den Punkt. Das ist eine echte Herausforderung.“ Die meisten Akteure sind bestens bekannt. Torwart Dennis Doden, vom ASV Hamm-Westfalen zurückgekehrt, hielt gegen Aue überragend. Kay Smits gilt als Top-Shooter (50 Tore). Der niederländische Nationalspieler beweist Qualität auch beim Siebenmeter (23). Gefährlichster Feldtorschütze ist Rechtsaußen Evgeny Vorontzov (35). In guter Verfassung präsentiert sich der Rückraumlinke Lukas Kalafut. Tobias Schwolow, dessen Schlagwürfe auffällig sind, hat gegen Aue wegen einer Schulterverletzung gefehlt.

Abschlusstraining in der Emslandarena

Bei Nordhorn-Lingen fallen Abwehrspieler Frank Schumann und Nicky Verjans, bei dem sich Anfang der Woche entscheidet, ob er nach dem Fingerbruch wieder einsteigen kann, aus. Die Strapazen von der langen Rückreise aus Konstanz – die Mannschaft kam am Sonntagmorgen erst um 8 Uhr daheim an – waren bis einschließlich Dienstag zu spüren. Nach dem Abschlusstraining in der Emslandarena wird das Zwei-Städte-Team aber gut vorbereitet sein. Shooter Jens Wiese hat sich zurückgemeldet, Lutz Heiny drehte am Ende der Partie in Konstanz auf. Patrick Miedema und Philipp Vorlicek werden wieder Aufgaben im rechten Rückraum übernehmen. Zufrieden zeigt sich Bültmann mit den Kreisläufern Luca de Boer und Toon Leenders. „Eine Bank in der Abwehr. Wenn sie selbst nicht so oft treffen, holen sie viele Siebenmeter heraus.“

Heimweste soll weiß bleiben

Stärke muss die HSG beim Rückzug zeigen, denn Wilhelmshaven geht hohes Tempo. Sie will den Gast ins Positionsspiel zwingen. Im Angriff fordert Bültmann eine klare Linie gegen die aggressive 6:0-Abwehr, die den Rhythmus des Gegners stören will, sowie Konsequenz beim Abschluss, damit die Heimweste blütenweiß bleibt.