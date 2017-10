Quartett ist Spitzenreiter Emsland Speedwayteam fährt Sieg in 2. Bundesliga ein

Zu Neuenknick. Das Emsland Speedwayteam Dohren feierte in Neuenknick zum ersten Mal im Speedway-Teamcup der 2. Bundesliga einen Tagessieg. Das Emslandteam mit Kai Huckenbeck, Timo und Fabian Wachs (alle Werlte) und Mannschaftskapitän Tobias Kroner schlug dabei die Teams aus Berghaupten, Herxheim und Neuenknick.

Das Emslandteam konnte in seinem letzten Rennen nach einer schwierigen ersten Saison in der 2. Bundesliga mit zwei zweiten Plätze in Meißen und Berghaupten sowie einem dritten Rang beim Heimrennen auf dem Dohrener Eichenring in Neuenknick einen positiven Saisonabschluss feiern. Das Rennen wurde nach starkem Regen in der Nacht vorher bei strahlendem Sonnenschein und gut präparierter Speedwaybahn in Neuenknick ausgetragen.

Timo Wachs überrascht

Dort hinterließ das von Kroner angeführte Emsland Speedwayteam Dohren einen positiven Eindruck. Es waren in Neuenknick wieder einmal die beiden Teamleader Kai Huckenbeck und Tobias Kroner, die mit 13 (Huckenbeck) und elf Punkten (Kroner) maßgeblich zum ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga beitrugen. Aber auch die Gebrüder Fabian und Timo Wachs steuerten wichtige Punkte zum Erfolg bei. Vor allem der jüngere Timo Wachs konnte mit einem Laufsieg im letzten Durchgang in der Klasse 250 ccm überraschen.

Huckenbeck dominiert Konkurrenz

Der überragende Stahlschuhartist des reinen Emslandteams war einmal mehr Kai Huckenbeck, der in einer unnachahmlichen Art und Weise die Konkurrenz in den Vorläufen mit vier Start-Ziel-Siegen eine Lehrstunde auf der Speedwaybahn erteilte. Lediglich im Finallauf musste Huckenbeck sich Neuenknicks Gastfahrer Michael Härtel und dem Berghauptener Max Dilger geschlagen geben. Den Tagessieg des Emslandteams machte Tobias Kroner in seinem Finallauf fest. Er überholte in einem beherzten Manöver den Dänen Mads Hansen (Herxheim) in der letzen Runde. Das Endergebnis des Tages lautete Emsland Speedwayteam Dohren (33 Punkte), Berghaupten (30 Punkte), Herxheim (29 Punkte) und Neuenknick (22 Punkte).

Spitzenreiter aus Dohren

Nach vier Rennen liegt das Emsland Speedwayteam mit 127 Laufpunkten und acht Matchpunkten auf Platz eins der 2. Bundesliga, gefolgt vom MSC Olching nach drei Rennen mit 126 Laufpunkten und acht Matchpunkten vor dem MC Meißen nach drei Rennen mit 119 Lauf- und acht Matchpunkten. Platz vier besetzt noch Berghaupten bei drei Rennen mit 106 Lauf- und acht Matchpunkten. Rang fünf der Tabelle nimmt zurzeit noch Herxheim nach drei Rennen mit 103 Lauf- und sechs Matchpunkten ein.

Entscheidung am 8. Oktober

Erst im finalen Rennen am 8. Oktober in Herxheim mit den Mannschaften Olching, Meißen, Berghaupten und Herxheim entscheidet sich ohne Beteiligung des Emsland Speedwayteams, ob das in Dohren beheimatete Team noch einen mehr als respektablen dritten Rang in der Endabrechnung der ersten Saison in der 2. Bundesliga erreichen wird.