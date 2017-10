Nachwuchsturnier in Dortmund Sportakrobaten des KTV Lingen sammeln vier Medaillen

Dortmund. Insgesamt 90 Sportakrobatik-Formationen haben vor Kurzem am Rheinisch-Westfälischen Nachwuchsturnier teilgenommen. Der KTV Lingen alleine schickte elf Formationen ins Rennen. Mit vier Medaillen kehrten die Emsländer aus Dortmund zurück: zweimal Silber, zweimal Bronze.

Neben den Treppchenplätzen freute sich der KTV zudem über eine Qualifikation zu den deutschen Bestenermittlungen. Durch den fünften Platz in der Altersklasse Jugend werden Mara Wiesner und Mia Hoff die Emsländer beim höchstrangigen Wettkampf, den der Nachwuchsport zu bieten hat, Anfang November in Baunatal vertreten. „Es war ein ausgesprochen erfolgreicher Wettkampf für den KTV. Unsere Talente haben sich hervorragend in dem großen Teilnehmerfeld positionieren können und Leistungen präsentiert, die oberhalb ihres Trainingsniveaus lagen“, jubelte Trainerin Nicole Krämer, die zusammen mit Julia Hoff die Akrobaten während des Turniers betreute.

Silber für Lübben und Köpplin

Am erfolgreichsten lief die Präsentation von Anna Lübben und Angelina Köpplin. Sie erreichten in der Altersklasse der Junioren hochverdient Silber. Bei den jüngsten Teilnehmern, den Schülern, gab das Mixed-Paar Dimitar Valchev mit Ella Winter ein erfolgreiches Debüt und landete auf dem Treppchen, wo es ebenfalls Silber in Empfang nehmen durfte. Die Junioren Sarah Michel, Jasmin Linkin und Katharina Jansen sowie in der Meisterklasse das Damen-Paar Mona Gügelmeyer und Laureen Schneider erkämpften sich jeweils mit großem Abstand zu den Folgerängen den dritten Platz.

Elfter Platz im größten Teilnehmerfeld

In der Disziplin der Schüler-Gruppen landeten Lea Dust, Greta und Tilda Albers auf dem fünften Rang. Lya Breuer, Jana Winter und Thea Brinke belegten den zehnten Platz. Paula Wübbels, Mia Gerdelmann und Hannah Rotärmel beendeten das Turnier als Zwölfte. Das Schüler-Paar Ide Fels und Anna Surmann erreichte im größten Teilnehmerfeld des Turniers den elften Rang direkt vor ihren Vereinskolleginnen Melanie Hild und Pia Krieger. Die Jugend-Gruppe Anna Calarasu, Katja Kraus und Julia Beute freute sich über den siebten Platz.

Landes-Mannschaftsmeisterschaften in Lingen

Katja Dust, Anne-Marie Wortmann und Janine Surmann stellten sich als Kampfrichter für diesen Wettkampf zur Verfügung. Derzeit bereitet der KTV Lingen die Landes-Mannschaftsmeisterschaften der Voll- und Nachwuchsklasse vor, die am 18. November in Lingen stattfinden werden.