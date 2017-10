Nahaufnahme Harenerin Nicola Tieben investiert viel Zeit in den Sport

Haren. Sie war noch nicht einmal eingeschult, da saß die heute 19-jährige Nicola Tieben schon im Sattel. Ihre Mutter Anne hatte ihrer Tochter zum fünften Geburtstag einen Reitgutschein geschenkt. Mittlerweile ist Nicola Tieben eine erfolgreiche Westernreiterin.

„Nicola war verrückt nach Ponys“, begründet Anne Tieben heute ihre Intention, der Tochter einen großen Wunsch zu erfüllen. Damals wusste Anne Tieben noch nicht, welche sportliche Lawine sie mit dem Flachgeschenk „Reitgutschein“ bei ihrer Tochter lostreten würde. Nicola Tieben, die zurzeit eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Kuipers Blechtechnik in Meppen-Hüntel absolviert, beließ es nicht bei ein paar Reitstunden, die auf dem Gutschein vermerkt waren, sondern wandte sich intensiv der Reiterei zu – damals noch der englischen Reitweise mit Dressur und Springen.

Mit neun Jahren ein Pony

An die Westernreiterei verschwendete Nicola Tieben damals noch keine Gedanken. „Bei Hermann Schmitz in der Reithalle habe ich die ersten zwei Jahre geritten“, erinnert sich Nicola Tieben. Im Alter von neun Jahren bekam die Auszubildende im dritten Lehrjahr ein Welsh Pony geschenkt, eine Stute, die auf den Namen Jaime hörte. „Mit Jaime bin ich in den Westernreitsport gelandet“, weiß Nicola Tieben, die dem Reit- und Fahrverein Rütenbrock angehört. „Ich hatte das Westernreiten bei einer Bekannten gesehen und war gleich Feuer und Flamme“.

Holpriger Start

Bis sich die ersten Erfolge einstellten, verging eine längere Zeit. „Der Start in den Westernreitsport war schon recht holprig“, erinnert sich mit einem Schmunzeln die angehende Industriekauffrau. Bis zu den ersten Erfolgsschleifen dauerte es rund zwei Jahre. Als Tieben im Alter von zwölf Jahren zu groß für Jaime geworden war, kam der heute neunjährige Quarter Horse-Wallach Smart Little Luke in den heimischen Stall, in dem heute auch das dreijährige Nachwuchspferd Ron Tons New Twist, kurz Tony genannt, steht, ebenfalls ein Quarter Horse Wallach.

Bezirksmeisterin im Horsemanship

Smart Little Luke bildete Nicola Tieben selbst für den Sport aus. Mit dem Wallach Luke stellten sich dann auch die Erfolge ein. Jahr für Jahr sammelte Tieben bis heute in verschiedenen Disziplinen des Westernreitens auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene Medaillen der Ersten Westernreiterunion Deutschland ein, die der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) angehört. Zurzeit ist Nicola Tieben emsländische Bezirksmeisterin im Horsemanship, im Trail, Pleasure, Super Horse und Ranch Riding sowie Landesmeisterin Bremen/Niedersachsen im Horsemanship, Pleasure und Trail. Damit war Tieben gleichzeitig in der Jugendklasse der EWU für die Deutsche Mannschaft in Kreuth qualifiziert – zudem auch noch im Ranch Riding.

Erste DM in 2014

Dort erreichte die Westernreiterin im Horsemanship Platz neun unter 60 Startern und im Trail Rang sechs unter 60 Startern. Erstmals war Tieben, die bis zu fünf Tage pro Woche ihre beiden Pferde trainiert, oft ohne Trainer auf dem Reitplatz des elterlichen Hofes, oft auch in Stavern bei Chris Knol. Erstmals war sie bei den Deutschen Meisterschaften 2014 am Start. „Da noch medaillenlos“, erklärt Tieben, die dem Landeskader Bremen/Niedersachsen der EWU angehört und heute schon weiß, dass sie auch 2018 bei den Senioren dem Landeskader angehören wird.

Schritt in den Seniorenbereich

„Bei den Senioren möchte ich genauso erfolgreich sein wie bei der Jugend“, hat Tieben klare Vorstellungen von ihrer sportlichen Weiterentwicklung. Und vielleicht geht ja auch der Traum in Erfüllung, einmal bei der Europameisterschaft der Quarter Horse Assotiation starten zu dürfen. Auf die Frage nach weiteren Hobbys der Reiterin kommt es wie aus der Pistole geschossen: „Dazu habe ich mit Beruf und dem Westernsport keine Zeit mehr“.