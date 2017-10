Tischtennis-Landesrangliste Emsländische Talente schlagen sich achtbar

Hannover. Bei der niedersächsischen Tischtennis-Verbandsrangliste im Nachwuchsbereich schlugen sich die drei emsländischen Aktiven in der Landeshauptstadt achtbar.

In der Konkurrenz der weiblichen Jugend hatte Antonia Joachimmeyer (SV Bawinkel, Jahrgang 2002) in der Vorrunde eine schwere Gruppe erwischt. Dennoch präsentierte sie sich psychisch und physisch in glänzender Verfassung. Dreimal musste sie in den Entscheidungssatz und setzte sich dreimal durch. Ihre stärkste Leistung war der knappe Erfolg gegen Sophia Konradt (RSV Braunschweig), die in der Endabrechnung Platz drei belegte. Relativ chancenlos war Joachimmeyer gegen Johanna Wiegand (Torpedo Göttingen) und Viola Blach (RSV Braunschweig), die auch in dieser Reihenfolge am Ende des Turniers vorne lagen. Die Emsländerin qualifizierte sich mit einem Einzelergebnis von 4:3 für die Finalrunde. Hier gelangen ihr in vier Spielen zwei Siege, mit denen sie auf einem respektablen Rang fünf landete.

Hasters auf Rang zwölf

Nicht ganz so gut lief es für die gleichaltrige Meppenerin Finja Hasters, die für die Spvg. Oldendorf startet. Im dritten Spiel der Vorrunde ging sie erstmals als Siegerin vom Tisch. Mit einem Gesamtresultat von 3:4 verpasste sie die Finalrunde, dabei fehlte nur ein Einzelerfolg. Bei den nachfolgenden Platzierungsspielen agierte Hasters bei zwei hauchdünnen Fünfsatzniederlagen äußerst glücklos. Am Ende behauptete sie unter den 16 landesbesten Starterinnen Platz zwölf.

Glänzender Start

In der Altersklasse der Schüler B hatte der elfjährige Simon Penniggers (Olympia Laxten) in der Vorrunde einen glänzenden Start und besiegte Tristan Nowak (Union Salzgitter), der später Rang drei belegte, glatt mit 3:0. Die weiteren Spiele waren jedoch wechselhaft. Als Gruppenfünfter mit einer Einzelbilanz von 3:4 verpasste der Emsländer knapp die Finalrunde. Ausschlaggebend war seine unglückliche Fünfsatzniederlage gegen Dominik Blazek (VfL Westercelle).

Penniggers Zehnter

Bei den Platzierungsspielen verbuchte Penniggers neben drei Siegen eine weitere Niederlage, als er trotz einer 2:0-Satzführung gegen Muhammed Turan Ataseven (Hannover 96) noch scheiterte. In der Gesamtwertung rangiert der Laxtener auf Platz zehn. Turniersieger wurde Justus Lechtenbörger (MTV Jever) vor Sören Dreier (SuS Rechtsupweg).