Leichtathleten erfolgreich Osterbrocker sammeln wieder DM-Titel

Heuchelheim. Mit vierfachem Einzelgold, drei Teamtiteln, sowie weiteren zehn Einzelmedaillen haben die Leichtathleten des SC Osterbrock ihre eigenen Erwartungen bei den Deutschen Schleuderball- und Steinstoß-Dreikampf-Meisterschaften in Heuchelheim (Rheinland-Pfalz) weit übertroffen.

Erfolgreichste emsländische Einzelathletin im zugleich größten Starterfeld der Meisterschaften wurde Nadine Leigers. Nach dem Vizetitel im Schleuderball (37,69 m) wurde sie im Steinstoß-Dreikampf Deutsche U-16-Jugend-Meisterin. Mit 28,81 Metern sicherte sich die junge Osterbrockerin in der Addition der besten drei Weiten unterschiedlich schwerer Gewichte den Titel mit über sechs Metern Vorsprung auf Vizemeisterin Emilie Strohlos (SF Birkelbach - 22,54 m).

Silber für Alina Rhode und Christina Penning

Gleich doppeltes Einzelgold erreichte Georg Krone in der U-20-Jugend. Allerdings wurde dem einzigen Teilnehmer seiner Altersklasse in beiden Disziplinen der Titel auch nicht streitig gemacht. Jeweils mit Einzelsilber im Gepäck konnten Alina Rhode und Christina Penning die Heimreise antreten. Während Rhode im Schleuderball (31,86 m) und im Steinstoßdreikampf (22,05 m) der U-18-Jugend die Titel verpasste, musste sich Penning nach 44,07 m im Schleuderball und 31,56 m im Steinstoß-Dreikampf in der Frauen-Hauptklasse und der Altersklasse W30 jeweils der mehrfachen Welt- und Europameisterin Marina Haubrich (TuS Roland Brey) beugen.

Beachtliche Serie

Weitere Einzel- und Teammedaillen sicherten sich Eugen Beimler, Dario Jaske, Max Jansen, Ulrich Krone und Harald Kuhr. Glücklos blieb dagegen Julian Wilmes, der als einziger Osterbrocker eine Platzierung auf dem Siegerpodest verpasste. Auf eine beachtliche Serie kann dabei der Osterbrocker Teamchef Harald Kuhr zurückblicken. Seit 2011 ist er mit wechselnden Teamgefährten ungeschlagen und wurde in diesem Jahr zum achten Mal in Folge Deutscher Team-Meister.