„Nicht unsere beste Saisonleistung“ 25:24-Zittersieg für HSG Nordhorn-Lingen in Konstanz

Konstanz. Seine längste Auswärtsreise mit Punkten versüßt hat Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen. Am Samstagabend festigte die Truppe von Heiner Bültmann ihren Platz im oberen Tabellendrittel durch einen 25:24-Erfolg bei der HSG Konstanz.

„Das war nicht unsere beste Leistung in dieser Saison. Das muss man auch selbstkritisch sagen“, fasste Bültmann die Begegnung zusammen. Andererseits sei es eine echte Mannschaftsleistung gewesen. Denn bis auf Pavel Mickal kamen alle mitgereisten HSG-Spieler zum Einsatz. Bültmannn: „Von daher war das wirklich ein Mannschaftssieg.“ Man könne viele aus der Partie mitnehmen, ergänzte der Coach. Zum Beispiel, dass man Spiele gewinne, obwohl man nicht auf das Topniveau komme. „Ich hoffe, dass uns diese Erkenntnis für den Rest der Saison noch richtig helfen kann.“

Pfiff wundert den Coach

Dramatisch endete das Duell. Beim letzten eigenen Ballbesitz spielte Nordhorn-Lingen in Überzahl seinen Angriff scheinbar perfekt aus, doch die Schiedsrichter entschieden, dass nicht wie im Regelwerk gefordert der sechste, sondern der siebte Pass zum Abschluss geführt hatte und pfiffen deshalb wegen Zeitspiels ab. „Das würde ich mir schon gerne noch mal im Video anschauen, denn mein Eindruck war ein anderer“, wunderte sich Bültmann. Somit hatte Konstanz nach der selbst genommenen Auszeit noch elf Sekunden für den letzten Angriff, aber Tom Wolf verpasste bei einem direkten Freiwurf den Ausgleich.

Wiese bester Torschütze

Ohne Kapitän und Rückraumspieler Nicky Verjans (Mittelfinger gebrochen), Frank Schumann und Fabian Kaleun (studienbedingt) hatte Konstanz vor 800 Zuschauern zwar den ersten Treffer der Partie erzielt, doch die Gäste konterten. Während Jens Wiese immer wieder aus dem Rückraum erfolgreich abschloss und am Ende mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze der Partie war, präsentierten sich die Gastgeber zunächst vor allem von außen harmlos. Kein einziges Tor erzielten die Konstanzer vor der Pause von den Flügeln. Trotzdem bog Konstanz binnen fünf Minuten einen 8:10-Rückstand (19.) in eine 12:10-Führung um (25.).

Ständig wechselnde Führungen

„Das ganze Spiel über hat eigentlich die Führung gewechselt. Und das war bis zum Ende so“, berichtet Bültmann. Man habe in der zweiten Halbzeit eine schwache Phase gehabt, als man mit zwei Toren zurücklag (20:22). „Da sah es nicht so gut aus. Aber was uns geholfen hat, war, dass wir bis zum Ende ruhig geblieben sind.“ Man habe sich nicht von der Hektik anstecken lassen und in den letzten zehn Minuten richtig gut gedeckt, lobte Bültmann seine Abwehr, die danach nur noch zwei Gegentore zuließ.

Heiny mit Bestnoten

In dieser Phase brachte der HSG-Coach Lutz Heiny für Jens Wiese, auf den sich Konstanz immer besser eingestellt hatte. Die Gastgeber gingen aggressiver zu Werke, sodass Wiese nicht mehr richtig in Position kam. Daraufhin sorgte Heiny für neue Impulse. „Er hat uns unheimlich geholfen, macht in den letzten acht Minuten selbst zwei Tore und spielt Yannick Fraatz auf außen frei für einen Siebenmeter.“ Heiny sei ein großer Faktor gewesen, der mit seiner Power das Ruder herumgerissen habe – für sich und andere, so Bültmann. Weiterer wichtiger Faktor war auch die Nervenstärke von Lasse Seidel, der alle Siebenmeter verwandelte.