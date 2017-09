Drittes Heimspiel am Samstag Handball: Haren will mit Erfolg zum TuS-Ball

Meppen. Nur zwei von sechs der ranghöchsten emsländischen Handballteams sind an diesem Wochenende in der höheren Spielklassen im Einsatz: Harens Männer und die weibliche C-Jugend des TuS. Haselünnes Männer und die männlichen Jugendteams spielen erst wieder nach den Herbstferien um Punkte.

Verbandsliga, Herren: Nachdem die Partie bei TuRa Marienhafe kurzfristig aufgrund eines Unfalls der beiden Schiedsrichter abgesagt werden musste, bereitet sich der TuS Haren auf sein drittes Heimspiel gegen die HSG Barnstorf/Diepholz II (Samstag, 17 Uhr) vor. Die Partie beginnt eine Stunde früher als sonst, damit das Team im Anschluss geschlossen zum TuS-Ball gehen kann.

Die Gäste rangieren derzeit mit drei Siegen und einer Niederlage auf dem dritten Platz. Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft ist Spielertrainer Nils Mosel, der auf viele Jahre im höherklassigen Bereich zurückblicken kann. „Das ist ein sehr cleverer und guter Individualist, da muss man immer auf der Hut sein. Außerdem spielt er unglaublich gut mit seinem Kreisläufer zusammen. Für unsere Halbverteidiger wird das ein ganz schönes Brett“, weiß Harens Martin Giesen die Qualitäten einzuschätzen. Aber auch sonst verfüge die HSG über viele gute Spieler, die alle den Unterschied ausmachen können, fügte Giesen hinzu.

„Wir müssen am Samstag punkten. Dann ist der Saisonstart in Ordnung“, betont Trainer Martin de Hoop. Alle Mannschaften hätten schon unerwartet Punkte liegen lassen, ergänzt er. Das spreche für das hohe Leistungsniveau in der Verbandsliga in diesem Jahr.

Verzichten muss Haren auf Tim Rohling und Valeri Karastelev, „aber das werden wir auffangen können und auch müssen“, so de Hoop. Des Weiteren müsse der Funke zu den Zuschauern wieder überspringen. „Wir haben das beste Publikum der Liga, das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen. Die letzten beiden Heimspiele war es sehr leise in der Halle, was natürlich an unseren Leistungen lag. Wir wollen das Publikum wieder mitreißen, dann sind wir zu Hause kaum zu schlagen.

Vorrunde Oberliga, weibliche C-Jugend: Mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SG Neuenhaus/Uelsen (Samstag, 14.45 Uhr) beendet der TuS Haren die Oberliga-Vorrunde. Die Gastgeberinnen wollen ihre Bilanz (ein Sieg und vier Niederlagen) aufbessern.