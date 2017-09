Volleyball vor dem Spieltag Vergoldet Union Lohne den Saisonstart?

Meppen. Verschiedene Gefühlswelten bei den Regionalliga-Volleyballerinnen: Während Union Lohne seinen Saisonstart vergolden kann, hofft der SC Spelle-Venhaus im dritten Spiel auf die ersten Punkte.

Regionalliga, Frauen

SC Spelle-Venhaus - VC Osnabrück Sa., 15 Uhr

Union Lohne - USC Braunschweig Sa., 16 Uhr

Oberliga, Frauen

FC Leschede II - FC Schüttorf Sa., ab 16 Uhr

FC Leschede II - BW Emden-Borssum Sa, ab 16 Uhr

Verbandsliga, Frauen

Olympia Uelsen - Alemannia Salzbergen Sa., 15 Uhr

Landesliga I, Frauen

FTC Hollen - Raspo Lathen Sa., 15 Uhr

MTV Aurich - TV Meppen Sa., 15 Uhr

Regionalliga, Frauen: Zwei Spiele, zwei Niederlagen und eine enorm schwache Leistung im jüngsten Spiel: Der SC Spelle-Venhaus legte einen Fehlstart nach Maß hin. Am Samstag (15 Uhr) kommt es somit bereits zu einem richtungsweisenden Spiel gegen den VC Osnabrück – der Absteiger empfängt den Aufsteiger. Auch die Osnabrückerinnen verzeichnen nach zwei Partien immer noch keinen Punkt. „Der VCO hat mit Franziska Detmer eine technisch gute und dynamische Angreiferin in seinen Reihen“, betont Spelles Coach Sebastian Gartemann. „Allerdings wollen wir uns erstmal auf uns konzentrieren und schauen, dass wir eine kämpferisch gute Leistung zeigen.“ Unter der Woche arbeiteten die Spellerinnen an ihren Schwächen, die sich beim 0:3 gegen den Oldenburger TB offenbart hatten. Julia Laumann und Christiane Witschen kehren in den Kader zurück.

Einen besseren Start erwischte Union Lohne. Im ersten Spiel schlugen die Grafschafterinnen den VfL Oythe II souverän mit 3:0. Mit dem Aufsteiger USC Braunschweig kommt am Samstag (16 Uhr) eine ebenfalls durchaus machbare Aufgabe. Der USC verlor seine ersten beiden Partien, Lohne kann mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein in das Duell gehen. Sollte die Mannschaft von Harald Nüsse erfolgreich sein, würde sie sich in dieser noch frühen Saison in der Spitzengruppe der Liga einfügen. Verzichten muss der Coach auf Neuzugang Martina Lambers (Urlaub). Hinter den Einsätzen der Langzeitverletzten Rebekka Albers und Lena Altendeitering stehen Fragezeichen.

Oberliga, Frauen: Machen die Volleyballerinnen des FC Leschede II etwa genau da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben? Mit 15 Siegen aus 15 Spielen ist die Mannschaft des Trainerduos Marita Löcken/Jörg Alsmeier souverän aufgestiegen. Auch das erste Saisonspiel gegen das NWVV-Team gestalteten die Emsländerinnen erfolgreich. Die Siege 17 und 18 in Folge könnten sie am Samstag ab 16 Uhr vor heimischer Kulisse einfahren. Zu Gast sind der FC Schüttorf und BW Emden-Borssum, die beide im Emsland ihr erstes Saisonspiel absolvieren werden.

Verbandsliga, Frauen: Ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz setzte Alemannia Salzbergen mit dem 3:2-Erfolg beim VfL Löningen. Ein Sieg gegen den Vorjahresfünften, der für den Aufsteiger schon eher in die Kategorie „Überraschung“ fällt. Am Samstag (ab 15 Uhr) geht es für die Mannschaft von Trainer Berthold Trepohl zu einem alten Bekannten – Olympia Uelsen. In der vergangenen Serie trafen die Teams noch in der Landesliga aufeinander. Dort gewann jeweils die Heimmannschaft mit 3:1. Nun kommt es zum Duell der Aufsteiger.

Landesliga I, Frauen: Am Samstag (15 Uhr) startet auch das junge Team von Raspo Lathen in die neue Saison. Für die Mannschaft von Trainer Gerrit de Boer geht es zum Auftakt zum FTC Hollen – ein Team, das Erinnerungen bei den Emsländerinnen wecken dürfte. In der Saison 2015/16 spielten beide noch in der Bezirksliga. In der Serie 2016/17 trennten sich die Wege, als Lathen den Landesliga-Startplatz des TV Meppen einnahm. Ein Jahr später schaffte auch der FTC Hollen den Aufstieg.

Ein Blick auf die Tabelle lohnt sich aktuell vor allem für den TV Meppen. Durch das 3:0 gegen das NWVV-Team II steht der Aufsteiger an der Spitze. Zugegeben, nach einem Spiel ist die Tabelle noch nicht wirklich aussagekräftig, allerdings war die Art und Weise des ersten Sieges in der Landesliga durchaus beeindruckend. Mit dem Auswärtsspiel beim MTV Aurich wartet am Samstag (15 Uhr) allerdings ein anderes Kaliber auf den Aufsteiger.