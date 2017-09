Siegerteam wurde zurückgestuft Tischtennis-Grenzvergleich: Emsland auf Rang drei

Assen. Das Emsland war lange der Rekordsieger im traditionellen internationalen Tischtennis-Grenzvergleich. Inzwischen sind jedoch die niederländischen Teams dank einer Gebietsreform vorbeigezogen. Die Emsländer warten damit bereits seit sieben Jahren auf den 16. Erfolg.

In der Endabrechnung lag bei der 36. Auflage dieser Turnierreihe der erneut total überlegene niederländische Titelverteidiger Regio Noord vorn. Mit einem Tag Verspätung stellte sich jedoch heraus, dass sieben Aktive nachträglich disqualifiziert werden mussten, weil sie für die gemeldete Starterklasse zu alt waren. So wurde die niederländische Provinz Regio Oost im Nachhinein zum Gesamtsieger erklärt (273 Punkte). Zurückgestuft auf Platz zwei wurde die Regio Noord (218). Deutlich dahinter positionierte sich das Emsland (170) vor der abgeschlagenen Grafschaft Bentheim (78).

Gravierende Schwachpunkte

Gespielt wurde nach deutschem Modus mit je drei weiblichen und männlichen Jahrgangsstufen. Jede Altersklasse umfasste vier Aktive, sodass die Mannschaft insgesamt aus 24 Akteuren bestand. Wie immer wurde der Kreisvergleich in Form eines Einzelturniers durchgeführt. Je nach Platzierung erkämpften die Spieler Punkte für die Mannschaftswertung. Die vom Teamchef Christian Lühn (Olympia Laxten) angeführte emsländische Auswahl hatte auch in diesem Jahr gravierende Schwachpunkte, die nicht zu kompensieren waren. Überfordert waren die Aktiven vor allem in den Jahrgangsstufen der Schülerinnen A und B, die nicht einmal komplett besetzt waren.

Nur eine Altersklasse triumphiert

Das Emsland stellte nur eine siegreiche Altersklasse und lediglich einen Einzelsieger: In der Konkurrenz der Schüler A setzte sich der ungeschlagene Finn Wilmink (SV Bawinkel) an die Spitze. Zusammen mit Moritz Reisige, Hendrik Potts (beide BW Dörpen) und Jannik Horn (SV Bawinkel) steuerte das Quartett 51 Zähler für die Gesamtwertung bei. Engagiert wie üblich präsentierte sich auch Antonia Joachimmeyer vom Oberligisten SV Bawinkel, die sich bei der weiblichen Jugend nur der Tagessiegerin Janine Grootjans (TTC Emmen) in vier Sätzen beugen musste und mit Rang zwei immerhin 15 Punkte verbuchte.

Turnier aufgewertet

Ein extrem hohes Niveau hatte das Starterfeld der Schüler B. So landete Simon Penniggers (Olympia Laxten) zunächst nur auf Rang fünf, profitierte dann aber von der Disqualifikation von drei Niederländern und wurde auf Platz zwei hochgerechnet. Eine akzeptable Leistung zeigte auch Inken Haase (BW Papenburg), die im Wettbewerb der Schülerinnen A einen glänzenden Start mit vier Einzelerfolgen hatte, dann aber auf Platz vier zurückfiel. Dem niederländischen Gastgeber wurde rundum eine gelungene Veranstaltung attestiert. Durch das gemeinsame Aufwärmen und den eingestreuten Geschicklichkeitswettbewerb an jeweils zwei freien Tischen wurde das Turnier durch neue Ideen aufgewertet, die bei den Aktiven sehr gut ankamen.