Im Rhönradturnen Hannah Otten qualifiziert sich für den Deutschland-Cup

Meppen. Rhönradturnerin Hannah Otten vom LAV’91 Meppen hat sich für den Deutschland-Cup in Lüdenscheid qualifiziert.

Beim norddeutschen Pokal in Lüneburg war Otten in der Altersklasse 15/16 zwar in ihrer Kür gestürzt. Doch aufgrund ihres hohen Schwierigkeitsgrades konnte sie sich gegen die Turnerinnen aus Niedersachsen und Hamburg durchsetzen und den dritten Platz erreichen. Diese Platzierung reicht aus, um im November in Lüdenscheid am Deutschland-Cup an den Start gehen zu dürfen.

Otten war in Lüneburg nicht die einzige LAV-Starterin. Sechs Vereinskolleginnen turnten ebenfalls bei diesem Vergleichswettkampf mit. Die jüngste Meppener Starterin, Mia Moorkamp (AK 7/8), zeigte eine starke Leistung und landete auf Platz eins. Trotz eines ärgerlichen Sturzes in ihrer Geradekür wurde Lilly Rüschen (AK 11/12) Dritte. Die Qualifikation zum Deutschland-Cup um einen Platz verpasst haben Celina Lampe und Emely Otten, die in der AK 13/14 die Ränge sechs beziehungsweise neun belegten.

Lara Bartels bekam ihre Nervosität in der Altersklasse von Hannah Otten nicht in den Griff, sodass sie ihre Leistung nicht abrufen konnte. Am Ende stand Rang zwölf.