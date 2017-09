Nachwuchs beendet die Saison Leichtathletik: Team-Emslandmeisterschaften in Werlte

Leichtathletik: Team-Emslandmeisterschaften in Werlte MEC öffnen

Um die emsländische Team-Krone kämpfen am Samstag die besten heimischen Leichtatltik-Nachwuchsmannschaften der U-12- bis U-16-Jugend im Stadion Brökersfehn in Werlte. Foto: Carsten Nitze

Werlte. Die Team-Emslandmeisterschaften der U-12- bis U-16-Jugend am Samstag ab 14 Uhr in Werlte beschließen in diesem Jahr die Leichtathletik-Sommersaison im Landkreis.