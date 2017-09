Smit und Vorlicek besuchen C-Jugend Duo von HSG Nordhorn-Lingen trainiert TV Meppen

Meppen. Lehrstunde mit der HSG Nordhorn-Lingen: Alec Smit und Philipp Vorlicek vom Handball-Zweitligisten haben unlängst eine Trainingseinheit der Meppener C-Jugend-Handballer geleitet.

Im Rahmen der Kooperation zwischen der Mannschaft der HSG Nordhorn-Lingen und dem TV Meppen war das Duo zu Gast in der Meppener Stadtsporthalle. „Die sind total nett und erklären uns viel“, so Jonas Niemann, der von HSG-Neuzugang Smit wertvolle Tipps für das Außenspiel erhielt. Nach einer kurzen Aufwärmphase gewährten Smit und Vorlicek Einblicke in die Trainingsroutine einer Bundesliga-Mannschaft und sorgten damit bei einigen der Jungs für Muskelkater am nächsten Tag. „Hoffentlich kommen die mal wieder“, zeigte sich auch Phillip Weidinger begeistert von der ungezwungenen und superfreundlichen Art der beiden jungen Spieler. Selbstverständlich wurde gegen Ende des Trainings auch der eine oder andere Schuh oder Ball mit den Unterschriften der Bundesliga-Spieler verschönert.

Der 18-jährige niederländische Rechtsaußen Alec Smit wechselte im Sommer von OCI Limburg Lions zur HSG, der 22-jährige Rückraumrechte Philipp Vorlicek vom Drittligisten Lemgo Youngsters.