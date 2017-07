800 Zuschauer bei Heimpremiere Emsland Speedwayteam Dohren auf Platz drei

Dohren. Die Heimpremiere des 2016 neu aufgestellten Emsland Speedwayteam Dohren lockte am Samstag rund 800 Zuschauer zum Eichenring des MSC Dohren. Das Team mit Mannschaftskapitän Tobias Kroner, Jörg Tebbe, Timo und Fabian Wachs brachte es beim Auftakt des Speedway Team Cup, der 2. Bundesliga, auf 30 Punkte und belegte damit zur Heimpremiere hinter den siegreichen Meissen Hornets (38 Pkt.) sowie den Güstrow Torros (32 Pkt.) Rang 3 in der Tageswertung. Platz 4 fiel an die Neuenknick Hexen (12 Pkt.).

Unzufriedenheit sieht anders aus, Zufriedenheit allerdings auch. Irgendwo dazwischen ist die Stimmung des Emsland Speedwayteams Dohren nach der Heimpremiere in der 2. Bundesliga anzusiedeln. „Wir wollten uns den Fans zunächst super präsentieren. Da waren für uns die Punkte sekundär. Es war ein harter Tag für unsere Mannschaft, aber wir dürfen durchaus hoffnungsvoll in die Zukunft schauen“, stellte Kroner nach Rennschluss fest.

Huckenbeck fehlte

Vor zwei Wochen in Meissen hatte das Team noch Rang zwei geschafft. Allerdings fehlte dem Emslandteam in Dohren der Punktegarant Kai Huckenbeck, der zur gleichen Zeit für Deutschland bei den World Speedwaygames in Wroclaw (Polen) eine sichere Bank war, dort Punkte sammelte und dafür sorgte, dass Deutschland Rang vier noch vor England, Russland und Dänemark belegte. Für den Speedwayspezialisten Huckenbeck sprang Reservefahrer Jörg Tebbe ein, der es auf fünf Laufpunkte brachte und zur Begeisterung der Fans ebenso wie Kroner mit neun Laufpunkten und als Sieger des A-Finales für knallharte Positionskämpfe und Rad an Rad mit hautengen Überholmanövern für Nervenkitzel sorgte.

„800 Zuschauer ein guter Anfang“

Auch die beiden Nachwuchspiloten Timo und Fabian Wachs konnten sich nachhaltig in Szene setzen. Ihnen gehört die Zukunft im Team, immer wohlwollend mit Tipps von den Spitzenfahrern im Emsland Speedwayteam Dohren versorgt. Auch Dohrens Vorsitzender Josef Kroner zeigte sich angetan von dem ersten Bundesligarenntag auf dem Eichenring. „800 Zuschauer sind doch schon mal ein guter Anfang. Bei unserem Herbstrennen erwarten wir natürlich mehr. Nächste Woche beginnen wir schon mit der Vorbereitung der Bahn für Oktober. Wir werden den Bahnbelag optimieren und die Kurven mit einer leichten Überhöhung sicherer machen. Unser größter Sicherheitsfaktor ist allerdings die neue clubeigene Airfence (Luftpolster) von 285 Metern an der kompletten Bande des Eichenrings“.

Nur leichte Blessuren

Die Airfence tat am Samstag gleich bei mehreren Stürzen ihren Dienst. Kein gestürzter Fahrer trug mehr als blaue Flecken davon. Aus allen Stürzen hielten sich die Fahrer des Emsland Speedwayteams geschickt heraus, dabei „mauerten“ sie keineswegs, sondern zeigten, dass ihre Hausbahn ihnen Zentimeter für Zentimeter bekannt ist. Zur Halbzeit lag das Emslandteam noch fünf Punkte auf Güstrow zurück, zum späteren Sieger Meissen waren es schon sieben Punkte. Das veranlasste Jörg Tebbe zur Feststellung: „Dem gesamten Team fehlen die Punkte. Das ist unser Problem“. Zwar sammelte das Team in der zweiten Hälfte des Renntages mehr Punkte als in der ersten, aber zur Verbesserung des Rangplatzes nützte es auch nicht mehr.

Spektakuläres Ende

So spektakulär die Rennen auf dem Eichenring begonnen hatten, so spektakulär endeten sie auch. Im A-Finale lieferten sich „Hausherr“ Tobias Kroner und Christian Hefenbrock (Neuenknick) von der ersten bis zur letzten Sekunde einen Kampf um den Sieg, der die Besucher von ihren Plätzen riss. Nur für einen kurzen Moment hatte Hefenbrock mal die Nase vorn. Danach hielt Kroner ihn mit viel Geschick in Schach.