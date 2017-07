Bültmann nicht ganz zufrieden Nordhorn-Lingen mit klarem Sieg gegen Zwartemeer

Drei Tore steuerte Patrick Miedema (l.) zum 28:20-Erfolg der HSG Nordhorn-Lingen gegen Zwartemeer bei. Foto: Leißing

Emlichheim. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat auch den dritten Test in der Vorbereitung gewonnen. Im Trainingslager in Emlichheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann am Freitagabend mit 28:20 (12:7) gegen den niederländischen Erstligisten Hurry Up Zwartemeer durch.