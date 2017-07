Projekt des LSB Ein Hauch von Südafrika beim SV Union Meppen

Meppen. 15 Fußballerinnen aus Südafrika sind derzeit zu Gast beim SV Union Meppen. Sie sind auf Gegenbesuch, nachdem im vergangenen Herbst Unionerinnen in die Provinz Eastern Cape gereist waren.

Seit vergangenem Samstag sind die Südafrikanerinnen im Emsland. Mit den Spielerinnen ist eine 5-köpfige Entourage aus Trainerin, Betreuern, Manager und einem Vertreter der Provinzregierung angereist. Allen gemein sind die lobenden Worte für das Grün beim SV Union: Der Rasen sei in Top-Zustand, auf einem derartigen Geläuf trainiere man in Südafrika praktisch nie, erzählt Andisiwe Ndesi, die Kapitänin der Auswahl der Eastern Cape. „Die Bedingungen hier sind super, davon werden wir hoffentlich auch sportlich profitieren.“

Torreiches Spiel

Die südafrikanische Auswahl ist ein bunt zusammengewürfeltes Team. Vor der Abreise nach Deutschland wurden Spielerinnen aus allen Distrikten der Provinz zu Sichtungsterminen eingeladen, Teambuilding steht im Mittelpunkt des Trips nach Deutschland. „Den meisten meiner Mitspielerinnen habe ich bislang höchstens mal auf dem Platz gegenüber gestanden“, sagt Ndesi. Am Sonntag stand die Elf vom Kap das erste Mal gemeinsam auf dem Platz. Nach ungeordnetem Beginn habe man sich schnell gefunden. Am Ende eines torreichen Spiels waren die Damen vom SV Union mit 7:4 geschlagen.

Kickende Damen werden populärer

Eine ganze Reihe Zuschauer kam ins Stadion, „der Andrang hat uns sehr gefreut, das haben wir sehr geschätzt“, sagt die Spielführerin. Frauenfußball ist in Südafrika bislang keine große Sache. „Frauenfussball entwickelt sich bei uns“, erklärt Gugulethu Adam, der von der Provinzregierung entsandt wurde. Er arbeitet in der Abteilung für Sport und Kultur. Kickende Damen würden langsam populärer. Man habe einen geordneten Spielbetrieb organisiert, es gebe nicht nur eine Frauennationalmannschaft, sondern auch unterklassige Ligen. „Mit dem Männerfußball kann er aber natürlich derzeit nicht konkurrieren.“

„Sport hat etwas Verbindendes“

Ndesi, die Kapitänin, findet, Verbände und Politik könnten den Frauenfußball in Südafrika stärker fördern. Ihre Leidenschaft für den Fußball liegt in ihrer Familie begründet: „Ich hatte vier Brüder“, sagt sie. Nicht Fußball zu spielen, sei keine Option gewesen. Ndesi spielte in ihrer Freizeit, auf der Straße und später in Vereinen. Heute arbeitet sie in einer Nichtregierungsorganisation, die Kindern aus schwierigen Verhältnissen durch Sport eine Perspektive jenseits von Kriminalität und Drogen bieten möchte: „Sport hat etwas Verbindendes, schafft Erfolgserlebnisse und Selbstbewusstsein“, sagt sie.

Räume geöffnet

Der Landessportbund unterhält seit 2006 eine Sportpartnerschaft mit der Provinz Eastern Cape. Der SV Union ist seit 2015 als offizieller Kooperationspartner damit betraut, Kontakte nach Südafrika zu pflegen und auszubauen. Im vergangenem Oktober reisten die Unionerinnen daraufhin erstmals ans Eastern Cape – eine prägende Erfahrung: „Unser Besuch in Südafrika war ein außergewöhnliches Erlebnis und eine super Zeit“, erinnert sich Torhüterin Rebecca Hasebrock. Der Fußball als verbindendes Element habe Räume geöffnet und Kontakte ermöglicht, die gewöhnlichen Reisenden in dieser Intensität meist versagt blieben.

Vertiefung geplant

Eine Vertiefung der Kooperation ist geplant, Trainerteams und Schiedsrichter sollen sich künftig vermehrt austauschen, weitere Besuche sind angedacht. Die Südafrikanerinnen werden indes zehn Tage in Deutschland verbringen. Neben Trainingseinheiten und weiteren Testspielen gegen die Damen des SV Meppen und in Delmenhorst stehen auch Ausflüge zur Meyer-Werft und nach Hannover zum LSB und zum Olympiastützpunkt auf dem Programm.