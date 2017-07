Hohe Preisgelder Bogenschützen aus Werlte nach Hünensteinturnier zufrieden

Werlte. Die Bogenschützen des BSC Werlte sind in der Nachlese des Hünensteinturniers sehr zufrieden mit dem Verlauf des Wettbewerbes. Für Aufsehen sorgte besonders Hardy Noack vom BSV Hastrup, der mit dem Compound Bogen die Zahl von 1372 Ringen schaffte.

Für das Turnier am vergangenen Wochenende hatten die Werlter Bogenschützen ein für die Sportart beachtliches Preisgeld von insgesamt 1000 Euro ausgeschrieben. Die Summe wurde zu je gleichen Teilen auf die Erstplatzierten der Kategorien der Masters Frauen und Masters Herren am Recurve-Bogen und Masters Frauen und Masters Herren am Compoundbogen ausgeschrieben. Vorsitzender Hermann Nortmann sagte, er sei mit Organisation und Ablauf des Turniers hochzufrieden. „Der ganze Verein hat im Vorfeld und bei der Durchführung super funktioniert“, die angereisten Gäste und Teilnehmer hätten dem BSC für das Turnier und die Infrastruktur ausdrückliches Lob gezollt.

Im sportlichen Bereich sorgte besonders Hardy Noack vom BSV Handrup aus dem Landkreis Osnabrück für Aufsehen. Der 59-jährige schaffte als amtierender Landesmeister in der Klasse der Masters Herren Compbound eine Gesamtzahl von 1372 Ringen, maximal sind 1440 möglich. Das Resultat brachte ihm einen ersten Platz ein. Im Masters der Herren am Recurve triumphierte Jan Heimbeck vom hessischen SV Arolsen mit einer Ringzahl von 1245. Bei den Frauen sicherte sich am Recurve Elke Heins aus dem Kader des Behindertensportbundes Niedersachsen (BSN) mit 1249 Ringen das Preisgeld, am Compound schoss sich Hannelore Stein, ebenfalls aus dem Kader des BSN, mit 1346 Ringen auf Rang eins.

Aus Werlter Sicht erfreuliche Resultate schafften in der Schülerklasse A Mathias Kramer, der in der Schülerklasse A Recurve mit 601 Ringen vor seinem Mannschaftskameraden Tim Jansen (542 Ringe) landete - wobei beide ohne weitere Konkurrenz angetreten waren. Einen ebenfalls konkurrenzlosen ersten Platz holte Jonas Jansen in der Schülerklasse B Recurve mit 566 Ringen.Bei den männlichen Senioren Compound holten die Schützen Rainer Hackmann (1240 Ringe) und Hans Schudy (1179 Ringe) vom BSC Lingen den zweiten beziehungsweise dritten Platz.