Prädikatsrennen für den MSC Heimpremiere für Emsland Speedwayteam in Dohren

Dohren. Am Samstag ist der Eichenring Dohren erstmals in seiner Geschichte Austragungsort eines Bundesligaspeedwayrennens und der Deutschen Meisterschaft der 85-Kubikzentimeterklasse der Solomaschinen.

Erstmals tritt das Emsland Speedwayteam Dohren vor heimischer Kulisse zum Wettkampf gegen die ebenfalls zur 2. Bundesliga zählenden Vereine Güstrow Torros, Neuenknick Hexen und Meißen Homets an. Das Team des Gastgebers, das 2016 mit fünf emsländischen Speedwayfahrern neu aufgestellt wurde, nimmt den zweiten Anlauf auf den Sieg im Team-Cup (2. Bundesliga). Vor rund zwei Wochen sicherte sich das Emsland Speedwayteam in der Besetzung Tobias Kroner (Dohren), Kai Huckenbeck, Timo und Fabian Wachs (Werlte) bereits hinter Meißen Homets den zweiten Platz des Renntages.

Tebbe für Huckenbeck

In Dohren wird Huckenbeck nicht dabei sein, da er im polnischen Wroclaw bei den „Olympischen Sommerspielen der nicht olympischen Sportarten“ um Ruhm und Ehre fährt. Für ihn tritt Jörg Tebbe vom MSC Dohren an. „Jörg kennt die Bahn wie seine Westentasche“, hofft Mannschaftskapitän Kroner auf viele Punkte von Tebbe für die Teamcupwertung. In Meißen kam Tebbe nicht zum Einsatz. „In der Mannschaft herrscht eine gute Stimmung“, will das Emslandteam den Heimvorteil nutzen, um einen Sieg einzufahren. Tobias Kroner sollte eigentlich auch in Wroclaw fahren, wurde aber wegen des Heimatrennens von der Verpflichtung für die Nationalmannschaft entbunden.

Airfences auf dem Eichenring

Die vier Starter treten in Dohren erstmals vor heimischer Kulisse mit einheitlichen Renncombis und einheitlicher Motorradverkleidung auf. Ebenso kommen erstmals auf dem Eichenring die neuen Airfences (Luftpolster) zum Schutz der Piloten an der Rennbahnbande zum Einsatz. Auf der Bahn treffen vier etwa gleich starke Mannschaften aufeinander. „Da werden wir uns in der Besetzung Tobias Kroner, Timo und Fabian Wachs sowie Jörg Tebbe mächtig ins Zeug legen müssen, um am Ende des Tages ganz oben zu stehen“, weiß Kroner. „Den Heimvorteil müssen wir auf ganzer Linie nutzen.“

Training um 15 Uhr

Der Zeitplan sieht vor, dass um 15.30 Uhr das Training der Ligafahrer beginnt. Der offizielle Rennstart ist auf 17 Uhr terminiert. Der Rennablauf sieht vor, dass immer vier Läufe der 2. Bundesliga hintereinander gestartet werden. Danach folgen immer zwei Läufe zur Deutschen Meisterschaft in der 85-Kubikzentimeterklasse (Zweitakter) des Deutschen Motorsportbundes (DMSB).

Nachwuchscup am Sonntag

Der Verband hat erstmals eine Prädikatsveranstaltung nach Dohren vergeben und ehrt damit die Nachwuchsarbeit des MSC Dohren, Eigentümer des Eichenrings. Am Sonntag veranstaltet der MSC Dohren ab 14 Uhr den ADAC Weser-Ems-Nachwuchscup. Der Gastgeber weist darauf hin, dass keine Getränke mitgebracht werden dürfen. Der Eintritt kostet am Samstag 10 Euro. Schüler bis 14 Jahre haben freien Zugang zum Eichenring. Ermäßigung des Eintritts auf 6 Euro erhalten Schüler über 14 Jahre, Studenten und Behinderte. Am Sonntag wird am Eichenring kein Eintritt erhoben.