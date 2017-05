Lob für Sichtungsturnier zur DM Voltigieren: Juniorgruppe des RFV Lingen Sichtungssieger

Lingen. Die Voltigierabteilung des RFV Lingen hat für das eintägige Sichtungsturnier für höherklassige Voltigierer in seiner Vereinshalle in Lingen-Laxten viel Lob geerntet.

Das Turnier zählte als Sichtungswettkampf für die Deutsche Meisterschaft der Voltigierer im August in Verden/Aller und für die Deutsche Jugendmeisterschaft in der Aachener Soers im September. „Die Beteiligung an dem Turnier war zufriedenstellend, zumal in den Wochen zuvor die Verbände Hannover und Bremen bereits Sichtungsturniere angeboten haben“, zog Lingens Voltigierwartin Agnes Först eine positive Bilanz der Veranstaltung. „Immer wieder wurde von den Teilnehmern die guten Bodenverhältnisse in unserer Reithalle gelobt“, freute sich Först natürlich besonders über die Erfolge der Voltigierer aus dem eigenen Verein. Und sie setzten sich gleich mehrfach durch. „Besonders gut getan hat der Sieg unseres Juniorteams“, war Agnes Först als Longenführerin angetan von der Wertnote 6,918, der der ihr Juniorteam die DJM-Sichtung auf Casanova deutlich vor dem Juniorteam Melle-Oldendorf mit Longenführerin Sabrina Eickhoff mit der Wertnote 6,368 gewann. Rang drei belegte das Juniorteam Oldenburg mit Longenführer Sven Henze. Für die Oldenburger standen am Ende 6,341 Punkte zu Buche. Auch die Sichtung für Einzelvoltigierer der Juniorenklasse war fest in Lingener Hand. Lena Lauxtermann auf Casanova mit Longenführerin Agnes Först wusste hier mit der Gesamtnote von 7,670 nach Pflicht- und Kürprogramm deutlich zu überzeugen. Alisa-Marie Lüf auf Longchamp mit Longenführerin Sabrina Eickhoff (Melle-Oldendorf) mit der Gesamtnote 7,239 blieb da nur Rang zwei vor Elena Lucas vom RFV Lingen auf Callalou mit Longenführerin Agnes Först. Lucas erhielt von den Richtern die Gesamtnote 6,666. Die Sichtung zur DM der Einzelvoltigierer der Klasse S gewann Sabine Landwehr auf St. Pauli mit Longenführerin Heidi Wübbeling (Neuenkirchen) mit der Gesamtnote 7,347. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Saskia Witte (Grüppenbühren) mit der Note 7,308 und Louisa Bertke (Schwagstorf) mit der Note 7,127. Die Technikprüfung der Klasse S sicherte sich Sabine Landwehr (6,540) vor Louisa Bertge (6,293) und Saskia Witte (5,716). Die nicht zur Sichtung zählenden Wertung der M-Gruppen gewann der RFV Tammingaburg I (6,034) vor dem RFV Nordhorn I (5,692) und der VG Ahlhorn (5,239). Die Wertung der Doppelvoltigierer gewann überlegen das Doppel Emma Grenzdörfer, Jule Uchtmann vom RFV Lingen (6,626) vor Louisa Bertge/Farina Stockreiter aus Schwagstorf (5,700). Cassens vom VS Haren auf Cara mit Longenführer Helmjut Koop siegte bei den Einzelvoltigierern der Klasse M(6,977) vor Merle Alfert auf Don Luca mit Longenführerin Dagma Bahr (Recke). Die Wertung der Einzelvoltigierer der Leistungsklasse L entschied Hanna Schröder (Dinklage) auf Cara mit Longenführer Helmut Koop und der Gesamtnote 7,536 für sich. Platz zwei belegte Selina Hacker (Fürstenau) mit Longenführerin Claudia Schuchardt (6,383). Rang drei fiel an Sophia Reckers (Salzbergen) mit Longenführerin Ulrike Seeburg (5,983). Die nächste Sichtung zur DM und DJM sind die Landesmeisterschaften der Voltigierer des Pferdesportverbandes Weser-Ems vom 9. bis 11. Juni in Wietmarschen.