Niederländer freut sich auf Zweitligist Handball: Toon Leenders kehrt zur HSG zurück

Lingen. „Ich freue mich drauf, alle freuen sich drauf, er selbst freut sich drauf“, jubelt der Trainer des Handballzweitligisten HSG Nordhorn-Lingen, Heiner Bültmann. Gemeint ist die Rückkehr von Toon Leenders. Der 30-jährige niederländische Nationalspieler kehrt nach der Saison zum Zwei-Städte-Team zurück.

Dabei ist es nicht seine erste Rückkehr. Bereits 2009 wechselte Leenders das erste Mal zur HSG und spielte drei Saisons für die Rot-Weißen. In dieser Zeit entwickelte er sich zu einem der besten Kreisläufer der Liga. Anschließend lief Leenders zwei Jahre für den TuSEM Essen auf. Im Jahr 2014 schloss sich der Niederländer erneut der HSG an, um nach einer Saison, in der die Mannschaft denkbar knapp am Aufstieg in die erste Liga scheiterte, zu seinem Heimatverein Bevo HC zu gehen. Dort spielte er zwei Jahre, ab der neuen Serie läuft er also wieder für die HSG auf.

HSG bekommt Hünen zurück

„Es gibt mehrere Gründe, weshalb ich zur HSG zurückkehre, aber der Wichtigste ist: Ich habe riesige Lust darauf, mit der Mannschaft Vollgas zu geben und neue Ziele zu erreichen“, betont Leenders. Ich freue mich darauf, wieder in unseren zwei tollen Hallen zu spielen und unterstützt zu werden von unseren erstklassigen Fans!“ Der 2,02 Meter große und 110 Kilogramm ist als fester Bestandteil der niederländischen Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken.

„Freue mich auf seine Rückkehr“

„Toon ist nach Philipp Vorlicek unser zweiter Neuzugang und nicht nur ich freue mich auf seine Rückkehr. Mit vielen Spielern hat er schon zusammengespielt, alle waren begeistert, als sie davon erfahren haben“, sagt Bültmann. „Toon zeichnet sich durch enormen Einsatz im Training und im Spiel aus und wird uns mit seiner Physis und seiner Erfahrung weiterbringen.“