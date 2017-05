Stürmer vorn in Torjägerliste JLZ-Talent Adrian Jusufi wechselt zu Werders U16

Meppen. Das Jugendleistungszentrum Emsland (JLZ) gibt den nächsten talentierten Spieler an einen Bundesligisten ab: Adrian Jusufi aus der U15 wechselt zu Werder Bremen. „Das ist Anerkennung für die gute Arbeit, die hier geleistet wird“, stellen Trainer Stefan Lammers und der Sportliche Koordinator Winfried Budde fest.

Jusufi wandelt damit auf den Spuren von Tobias Tegeder. Der aus dem Emsbürener Ortsteil Gleesen stammende Spieler war als erstes Talent des JLZ vor vier Jahren ebenfalls von der U15 zu Werder gewechselt. Justin Schallock (SC Freiburg), Florian Went (Hannover 96), Patrick Siemer und Julian Püschel (beide Eintracht Braunschweig) gehörten zu den weiteren Spielern, die zu höherklassigen Klubs wechselten.

24 Saisontore

Jusufi ist vor zwei Jahren vom VfL Rütenbrock zum JLZ gekommen. Zuvor war er für den VfL Herzlake und den TuS Haren aktiv. Der 15-jährige Stürmer führt die Torjägerliste der C-Junioren-Landesliga Weser-Ems mit 24 Treffern an, gefolgt von Finn Dziergwa vom JFV Nordwest (22). „Adrian ist ein sehr guter Fußballer“, lobt Lammers, dessen Team nach einer fulminanten Aufholjagd die Tabelle mit sieben Punkten vor Vorsprung vor Nordwest anführt – und damit bereits vorzeitig als Meister feststeht. „Er geht hohes Tempo, ist torgefährlich. Ein Vollblutstürmer“, weiß der Trainer, der auf die spezielle Ballführung des Talents verweist. „Er hat Fähigkeiten, die man einem Spieler nicht beibringen kann“, verweist er etwa auf den Torriecher. Der zweikampfstarke Jusufi bringe gute körperliche Voraussetzungen mit und sei bei der Leistungsdiagnostik mit Spitzenwerten aufgefallen.

Schon Einsätze in der U17

Um das Talent richtig zu fördern und zu fordern, trainiert es im JLZ schon regelmäßig in der höheren Jahrgangsstufe der U17 mit, bei der es in der Regionalliga auch schon zu Einsätzen gekommen ist. Der Niedersächsische Fußball-Verband hatte Jusufi nach Lammers‘ Einschätzung zunächst nicht im Blick, war aber nach der ersten Einladung von der Qualität und den Möglichkeiten des Spielers überzeugt.

Im Blickpunkt der Scouts

Auch die Scouts einiger Top-Vereine wurden auf den Emsländer aufmerksam. Bei Hannover 96 absolvierte er ebenfalls ein Probetraining. Mit Werder Bremen, für das der ehemalige SVM-Trainer Heiko Flottmann auf Talentsuche geht, war Jusufi mehrfach unterwegs. Bei einem Blitzturnier in Braunschweig, an dem noch Hertha BSC Berlin und der FC Magdeburg teilnahmen, schoss er gleich vier Tore. In den Osterferien startete der Emsländer mit Werder bei einem internationalen Turnier in Italien. Dort waren AC Mailand, Atletico Madrid und die italienische U-15-B-Nationalmannschaft Gegner. Auch wenn Bremen vorzeitig die Segel streichen musste, überzeugte Jusufi genau wie Lasse Rosenboom (JFV Nordwest). Beide spielen künftig für die Bremer U16. Jusufi zieht ins Werder-Internat, das sich im fünften Stock des Weserstadions befindet. „Adrian hat es von den Leistungen her verdient. Er macht in der Landesliga den Unterschied aus“, sagt Budde.

„Gute Arbeit in Meppen“

„Wenn ein Spieler das Zeug hat, dann muss er wechseln. Wir unterstützen ihn dabei selbstverständlich“, stellt der Pädagoge fest. „Wenn ein Spieler zu einem Topklub wechselt, zeigt es, dass wir gute Arbeit leisten“, sagt Lammers.