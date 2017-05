Meppenerin in Portugal dabei Volleyballerin Jana Poll für WM-Qualifikation nominiert

In Oldenburg siegte Jana-Franziska Poll (am Ball) mit der deutschen Mannschaft im Test gegen Ungarn. Foto: Imago/Conny Kurth

Meppen. Bundestrainer Felix Koslowski hat die gebürtige Meppenerin Jana-Franziska Poll für die WM-Qualifikation der deutschen Volleyballnationalmannschaft im portugiesischen Viana do Castelo (31. Mai bis 4. Juni) nominiert. Die Frauen peilen den Turniersieg und das damit verbundene Ticket für die WM-Endrunde 2018 in Japan an.