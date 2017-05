Am Sonntag kommt Hamm-Westfalen Handball: HSG wartet mit breiter Brust auf individuelle Klasse

Nordhorn. Am 17. Februar haben die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen vor heimischem Publikum mit 25:30 gegen den ThSV Eisenach verloren. Es war die jüngste Heimniederlage des Zwei-Städte-Teams. Seitdem legte es eine Serie von mittlerweile sieben ungeschlagenen Heimpartien hin. Am Sonntag (17 Uhr) soll diese im Euregium gegen den ASV Hamm-Westfalen fortgesetzt werden.

„Wir sind ja grundsätzlich eine heimstarke Mannschaft“, erklärt HSG-Trainer Heiner Bültmann. „Gerade in der kritischen Situation, die wir personell und finanziell hatten, wurden noch einmal extra die Sinne geschärft.“ Entsprechend selbstbewusst empfängt der Tabellensiebte den Elften. Im vergangenen Heimspiel bezwang die HSG sogar den Aufstiegsaspiranten DJK Rimpar mit 26:22.

Finales Spiel im Euregium

Zudem geht das Zwei-Städte-Team die Aufgabe mit einer Extraportion Motivation an. Am Sonntag spielt es zum letzten Mal in dieser Saison im Euregium vor. Selbsterklärend, dass sich die Mannschaft mit einem Sieg aus Nordhorn verabschieden möchte. Mit Blick auf die Heim- beziehungsweise Auswärtstabelle spricht tatsächlich einiges für die Bültmann-Sieben. In der Heimbilanz belegt sie den siebten Platz, der ASV landet auswärts gerade einmal auf dem drittletzten Rang.

Schlechte Hinspiel-Erinnerungen

Schlechte Erinnerungen hat Bültmann allerdings an das Hinspiel. In Hamm verlor er mit seiner Mannschaft mit 27:30. „Hamm hatte wirklich stark gespielt gegen uns. Wir hatten gerade in der Abwehr keinen Zugriff bekommen, den wir normalerweise haben. So viele Gegentore kassieren wir auswärts eigentlich nicht“, berichtet Bültmann. Bereits in der ersten Hälfte mussten die HSG-Keeper Björn Buhrmester und Fabian Kaleun 15 mal hinter sich greifen.

„Trainiert unter Profibedingungen“

Dass der ASV in dieser Saison durchweg in den unteren Tabellenregionen zu finden ist, verwundert Bültmann angesichts der individuellen Klasse. Mit Jan Brosch – über zwei Meter groß und knapp 130 Kilogramm schwer – und dem österreichischen Nationalspieler Christoph Neuhold verfügt Hamm-Westfalen über individuelle Klasse. „Der ASV wollte oben mitspielen, trainiert unter Profibedingungen“, erklärt Bültmann.

Madsen fällt aus

Personell muss der HSG-Coach auf Asbjörn Madsen, der unter der Woche an der Schulter operiert wurde, verzichten. Madsen wird entsprechend in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Zudem kann Jens Wiese aufgrund von Schulterproblemen nur in der Abwehr spielen. „Das ist unser großes Manko, allerdings ist die Situation auch nicht neu für uns“, sagt Bültmann. Immerhin hielt die beeindruckende Heimserie trotz dieses personellen Engpasses. Eine Fortsetzung wünscht sich der Coach am Sonntag.