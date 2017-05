Freude bei Leichtathletin Julia Todt löst mit neuem Kreisrekord das DM-Ticket

Coesfeld. Mit einem neuen Kreisrekord im Block-Mehrkampf Sprint/Sprung hat Nachwuchsleichtathletin Julia Todt vom SV Union Meppen am Donnerstag beim 54. Schülermehrkampftag in Coesfeld ihre erste DM-Teilnahme perfekt gemacht.

Nach 100 Meter Sprint (13.22sek.), 80 Meter Hürdensprint (12.99sek.), Weit- (4,76m) und Hochsprung (1,52m), sowie dem Speerwurf (32,91m) sicherte sich die Meppenerin mit 2637 Punkten überlegen den Gesamtsieg der Altersklasse W14. Neben der deutlichen Erfüllung der Qualifikationsnorm (2500 Punkte) für die Deutschen Blockmehrkampf Meisterschaften am 1. und 2. Juli in Lage pulverisierte sie zugleich den bisherigen Kreisrekord von Elisabeth Klumpe (SV Sparta Werlte - 2522 Pkt.) vom 27.Juni 2009 in Stuhr.

Während sich Imke Leigers (Union Meppen) im Vierkampf der W14 mit 1690 Punkten ebenfalls den Gesamtsieg sicherte, musste sich Teamgefährte Paul Hüsken (Union Meppen) im Blockmehrkampf Lauf mit 2016 Punkten nur Gesamtsieger Tobias Peelen (TV Gladbeck - 2213 Pkt.) geschlagen geben und wurde Zweiter. Jeweils Vierte im Vierkampf ihrer Altersklassen wurden indes Viola Kartzinski (Union Meppen) mit 1625 Punkten in der W14 und Maarla Menke (Union Meppen) mit 1588 Punkten in der W15.