Emsbürenerinnen in Bundeskader Auf Stolmeijer und Tebbel wartet EM-Sichtung in Hagen

Emsbüren. Sowohl Kathrin Stolmeijer als auch Justine Tebbel sind nach dem Preis der Besten am letzten Wochenende in Warendorf für die EM-Sichtung Mitte Juni in Hagen a.T.W. nominiert worden. Sowohl Kathrin Stolmeijer als auch Justine Tebbel nutzten den Preis der Besten zum Sprung in den Bundeskader der Junioren (U18) beziehungsweise Junge Reiter (U21).

Für beide Springreiterinnen stand vor dem Preis der Besten fest, nicht der Sieg im Preis der Besten zählt, sondern die Empfehlung durch gute Leistung, um einen Platz im C-Bundeskader zu ergattern. Beide Amazonen setzten ihre Ziele in Warendorf konsequent um. Kathrin Stolmeijer hatte schon vor Warendorf mit der Stute Lilly Fee einen Platz im U18-Kader. „Beim Preis der Besten wollte ich mich mit meinem zweiten Pferd Didicasse du Bois de Buisseret, von mir liebevoll Didi gerufen, für einen zweiten Platz im Kader empfehlen“, zog die 18-jährige Reiterin nach dem Preis der Besten eine positive Bilanz. Das ist ihr auf ganzer Linie gelungen. Mit Didi, einer achtjährigen belgisch gezogenen Stute von Ugano-sitte aus einer Highlander-Mutter, die sie seit Mitte März unter ihrem Sattel hat, zeigte Stolmeijer schon vor Warendorf beständig gute Leistungen. Im Preis der Besten kassierte sie allerdings im ersten Springen (S*) vier Fehlerpunkte. Im zweiten Springen (S**) blieb sie im Umlauf und Stechen fehlerfrei. Am Ende bedeutete das für die Reiterin in der Junioren-Gesamtwertung Rang sieben bei 52 Startern. Für die Qualifikation des zweiten Pferdes in den C-Bundeskader zog Bundestrainer Peter Teeuwen auch die hervorragenden Ergebnisse in den Wochen vorher in dem Nationenpreis im belgischen Lummen und beim internationalen Jugendturnier in Brakel (Westfalen) heran. „Ich freue mich jetzt auf die EM-Sichtung Mitte Juni“, lobt Stolmeijer Didi als „unheimlich zuverlässiges Pferd“. Bei der EM 2015 in Malmö war Stolmeijer auf Platz sieben in der Einzelwertung beste deutsche Springreiterin.

Auch für Justine Tebbel stand beim Preis der Besten die Qualifikation für den C-Bundeskader der Jungen Reiter (U21) ganz oben auf der Wunsch- und Zielliste. „Dass ich nach Warendorf gleich mit zwei Pferden in den Bundeskader aufgenommen wurde, ist natürlich besonders schön für mich“, stellte die Reiterin fest, die im letzten Dezember aus Altersgründen aus dem Juniorenkader ausscheiden musste. Mit der achtjährigen Stute Lady Like von Light On kassierte Justine Tebbel beim Preis der Besten in der Altersklasse Junge Reiter im ersten Springen (S**) einen Fehler. „Das war allein meine Schuld“, stellte die Reiterin hinterher fest. Das zweite Springen (S***) erledigte sie fehlerfrei im Umlauf. Im Stechen musste sie vier Fehlerpunkte registrieren. Das bedeutete in der Gesamtwertung Platz zehn. Mit der zwölfjährigen Stute Casa Ciara von Coupe de Coeur riss Tebbel im ersten Springen (S**) einen Sprung. Im zweiten Wertungsspringen (S***) verbuchte Tebbel zwei Abwürfe. Am Ende war das der 15. Platz. „Das war mein erstes Springen der Klasse S***“, war Tebbel dennoch mit sich und der Stute zufrieden. Vor allem auch deshalb, weil die Platzierung im ersten Springen der Klasse S*** die letzte noch fehlende Bedingung für die Überreichung des Goldenen Reitabzeichens war. Jetzt freut sich Tebbel auf den Einsatz bei den Jungen Reitern im Nationenpreis im niederländischen Wierden und anschließend auf die EM-Sichtung in Hagen a. T.W.