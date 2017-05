Drei deutliche Niederlagen Emsländische Tennismannschaften kommen nicht in Schwung

Meppen. Auch am zweiten Spieltag der Tennissaison kommen die emsländischen Teams in den Herren- und Damen-Landes- und Verbandsligen nicht in Schwung. Sowohl BW Papenburg in der Landesliga als auch BW Lingen und der TC Bawinkel in den Verbandsligen mussten Niederlagen einstecken.

BW Papenburg verlor bei Sparta Nordhorn mit 2:4. „Das war eine knappe Niederlage“, analysierte Spielerin Lina Albers, die ihr Einzel mit 4:6 und 4:6 verlor. Im Doppel sorgte sie an der Seite von Leonie Möller für einen Punkt für ihr Team. Den zweiten holte Möller im Einzel, das sie im dritten Satz mit 6:2 für sich entschied. „Die Ergebnisse waren alle ziemlich knapp“, schilderte Albers, deren Team auf ihre Topspielerin Henrieke Breer (Abiurlaub) verzichten musste. Weiter geht es für die Papenburgerinnen am 11. Juni (11.30 Uhr) gegen BW Delmenhorst. „Wir wollen die Klasse halten und die nächsten drei Spiele gewinnen“, sagt Albers. Von einem Sieg entfernt war der TC Bawinkel beim 1:5 gegen die Spvg. Haste. Einzig Linda Cordes und Isabell Klein sorgten im Doppel für einen Punkt. Im ersten Einzel verlor Linda Cordes mit 1:6 und 5:7 gegen eine starke Spielerin der Leistungsklasse 3. „Die war sehr stark. Da ist nichts zu melden“, fasste Cordes zusammen. Nach dem Unentschieden am ersten Spieltag und der Niederlage gegen Haste behalten die Bawinkelerinnen ihr Ziel klar im Blick. „Wir sind zum zweiten Mal aufgestiegen und wir wollen die Liga halten“, sagt Cordes. Die Liga halten wollen auch die Herren von BW Lingen, die das Spiel in Nordenham allerdings mit 0:6 verloren. Schon am ersten Spieltag kamen die Lingener beim 0:6 in Delmenhorst unter die Räder.