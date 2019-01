Den 5. Budenzauber am 31. Oktober 2017 gewann Borussia Mönchengladbach vor dem FC Schalke 04 und dem SV Meppen. Vor 2965 Zuschauern wurde die Gladbacher Mike Hanke und Chiquinho zum besten Spieler gewählt.

Den 4. Budenzauber am 12. November 2016 gewann der VfL Osnabrück vor Werder Bremen und dem VfL Bochum. Vor 2213 Zuschauern wurde Werders Ivan Klasnic zum besten Spieler gewählt.

Den 3. Budenzauber am 2. Januar 2016 gewann Twente Enschede vor Borussia Dortmund und dem Hamburger SV. Vor 3000 Zuschauern wurde erneut Enschedes Ellery Cairo zum besten Spieler gewählt.

Den 2. Budenzauber am 17. Januar 2015 gewann Werder Bremen vor dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen. Vor 3000 Zuschauern wurde Enschedes Ellery Cairo zum besten Spieler gewählt.

Den 1. Budenzauber am 4. Januar 2014 gewann der 1. FC Köln vor Werder Bremen und Twente Enschede. Vor 3220 Zuschauern wurde Werders Ivan Klasnic zum besten Spieler gewählt.

Kader Schalke 04 (in Klammern die Rückennummern):

Kader Schalke 04 (in Klammern die Rückennummern): Christof Osigus (TW/1), Olivier Caillas (2), Sven Laumann (3), Andreas Blaumann (4), Matthias Herget (5), Siegmar Bieber (6), Markus Kaya (8), Simon Cziommer (10), Martin Max (11), Christian Mikolajczak (14).

Nach zehn Minuten und dem Spielstand von 1:1 werden die Seiten gewechselt. Andreas Schäfer brachte Osnabrück in Führung, die Hüseyin Dogan ausglich.

Kader VfL Osnabrück (in Klammern die Rückennummern):

Kader VfL Osnabrück (in Klammern die Rückennummern): Tobias Langmeyer (TW/1), Matthias Rose (3), Christian Weidner (4), Benjamin Möllers (5), Wolfgang Schütte (6), Lars Schiersand (7), Andreas Schäfer (8), Thomas Reichenberger (9), Björn Lindemann (10), Christian Claaßen (11), Christian Schiffbänker (12), Alex Kotuljac .

Halbzeit zwischen Nürnberg und Leverkusen. Ziemer hatte den Club in Führung gebracht. Masmanidis und Helmes stellten anschließend auf 2:1 für Leverkusen.

Bei Nürnberg ist jetzt Michael Wiesinger auf dem Platz, der in den 1990ern in der 2. Bundesliga mit dem "Glubb" insgesamt sechsmal in der Liga und einmal im DFB-Pokal gegen den SV Meppen gespielt hat. 2001 feierte Wiesinger den Gewinn der Champions League mit dem FC Bayern München.