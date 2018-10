Leschede. Nach zwei Wochen mit nur wenigen Volleyball-Partien, geht es für die Teams aus der Region an diesem Wochenende wieder rund. Gleich elf Mannschaften sind von der Regional- bis zur Landesliga gefordert.

Regionalliga, Damen: Nach einer dreiwöchigen Pause für den FC Leschede startet das Team von Dieter Jansen am Samstag um 20 Uhr wieder durch. Die Mannschaft belegt zurzeit den Platz fünf mit fünf Punkten und bekommt mit der VSG Hannover den Tabellenletzten zu Besuch. „In eigener Halle erhoffen wir uns ein spannendes Spiel und ein erfolgreiches Ende für uns“, freut sich Pia Elfert bereits auf die Partie. Die Hannoveranerinnen konnten zwar noch kein Match für sich entscheiden, die Spiele gegen Tuspo Weende (2:3) und den USC Braunschweig (2:3) mussten sie allerdings nur ganz knapp verloren geben. Außer die Niederlage gegen den VC Osnabrück ging in eigener Halle mit 0:3 deutlich an die Gäste.

Die Damen des SC Spelle-Venhaus treffen am Sonntag (16 Uhr) auf den SC Langenhagen. „Nach drei Wochen Pause ein sehr schweres Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten“, blickt SCSV-Trainer Sebastian Gartemann auf die bevorstehende Aufgabe. „Langenhagen ist sicherlich Favorit und will oben in der Tabelle mitspielen.“ Bisher konnten die Gastgeber zweimal glatt gegen den SV Wietmarschen und Tuspo Weende mit 3:0 gewinnen. Außer beim 1:3 gegen den Oldenburger TC taten sich die Langenhagenerinnen ein wenig schwer. Hatten am Ende aber mit 90:88 sogar das bessere Punkteverhältnis. „Sie haben eine starke Mittelangreiferin sowie eine gute Mischung aus talentierten jungen Spielerinnen und erfahrenen Leistungsträgerinnen“, kennt Gartemann den Gegner. „Wir wollen versuchen auch in Langenhagen Punkte zu holen, mit Blick auf die Tabelle und der Situation, dass keine Mannschaft oben oder unten rausfällt, ist jeder Punktgewinn enorm wichtig.“ Während der Auszeit konnte die Mannschaft nicht immer komplett trainieren, weshalb der Coach gespannt ist, „ob und wie das Team den Rhythmus beibehalten hat.“ Er hofft auf druckvolle Aufschläge und dass seine Mädels um jeden Ball kämpfen. „Gerade aus der Abwehr heraus müssen wir hellwach sein. Mit sieben Punkten auf dem Konto können wir selbstbewusst und aggressiv aufspielen. Zu verlieren haben wir als Außenseiter nichts.“

Oberliga, Damen: Zum Nachbarschaftsduell kommt es in der Oberliga zwischen dem FC Schüttorf 09 und dem FC Leschede II am Samstag um 14:30 Uhr. Während die Reserve aus Leschede am vergangenen Spieltag den ersten Sieg gegen Emden-Borssum einfahren konnte und so mit zwei Punkten aus drei Spielen den fünften Platz belegt, geht die Saison für die Schüttorfer Volleyballerinnen erst richtig los. Sie haben bislang nur ein Spiel bestritten und dort genauso wie die Lescheder Mädels gegen den starken Konkurrenten aus Bad Laer mit 1:3 verloren.

Die Aufeinandertreffen der vergangenen Jahre lassen auf eine spannende und hart umkämpfte Partie hoffen: In der letzten Saison gingen die drei Punkte aus dem Hinspiel an die Mädels aus dem Emsland, im Rückspiel siegte dann aber Schüttorf. Auch in diesem Jahr ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten: Sowohl das Team aus der Grafschaft als auch die Reserve aus Leschede treten mit einem stark veränderten Kader in der Oberliga an und hoffen beide, die Klasse zu halten.

Verbandsliga, Herren: Mit drei Siegen aus vier Spielen und insgesamt 9:3 Sätze befinden sich die Volleyballherren des SV Union Lohne auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur die Tecklenburger Land Volleys II haben einen Punkt mehr.

Die Gäste des Oldenburger TB II befinden sich nach drei Spielen im Mittelfeld der Tabelle. Zwei Niederlagen gegen TuS Aschen-Strang (2:3) und der SG Ofenerdiek/Ofen (1:3) steht ein Sieg gegen das NWVV-Team (3:1) gegenüber.

Anzeige Anzeige

Mit einem Sieg könnten sich die Lohner auf den Spitzenplätzen der Verbandsliga festsetzen.

Verbandsliga, Damen: Endlich geht es los. Am Samstag (14 Uhr) können sich die Volleyballdamen des MTV Lingen erstmals im Duell bei der SG Ofenerdiek/Ofen in der Verbandsliga beweisen.

„Eine Tendenz ist zurzeit schwierig abzugeben, da wir erst einmal schauen müssen, wie wir in die neue Saison starten“, so Lena Senft vor der Partie. Die Gastgeber standen bisher einmal auf der Platte, mussten ihre Partie gegen Union Emlichheim III allerdings mit 0:3 verloren geben. Die SG wird in der eigenen Halle sicherlich kein leichter Auftaktgegner werden und wird versuchen die ersten Punkte zu holen.

Eine Vorhersage für die Verbandsliga abzugeben ist derzeit noch sehr schwer. Union Emlichheim IV befindet sich nach drei Spieltagen mit neun Punkten auf Platz eins. Gefolgt von Alemannia Salzbergen mit vier Punkten. Alle anderen Mannschaften haben bisher weniger Spiele absolviert.

Die Salzbergenerinnen konnten sich bisher deutlich mit 3:0 gegen den VfL Wildeshausen durchsetzen, hatten aber gegen Union Emlichheim (1:3) und gegen Raspo Lathen (2:3) das Nachsehen. Gegen BW Lohne muss Alemannia (Samstag, 14 Uhr) ans Leistungslimit gehen. Die Blau-Weißen hatten ihr Auftaktspiel gegen den Oldenburger TB II mit 3:1 klar gewonnen.

Landesliga, Herren: „Wir wollen die Chance nutzen, wieder Tabellenführer zu werden und gehen mit breiter Brust in den Doppelheimspieltag“, kündigt VG-Spieler Jonas Tieben vor den Duellen mit SV Nortmoor und Sparta Werlte an. „Wir haben mit 13 Leuten fast die ganze Mannschaft am Start und sind soweit alle fit. Nortmoor kennen wir aus einigen Testspielen aus den letzten Jahren und wissen, dass die sehr stark sind. Doch in unter den aktuellen Umständen trauen wir uns auch gegen den SV einen Sieg zu.“

Auch Werlte startete gut in die Saison, verlor aber überraschend mit 0:3 gegen Lintorf. Bei den Spartaner ist mit Wiedergutmachung angesagt. Und was würde da besser helfen als ein Sieg gegen die SG Aschendorf/Papenburg. Laut Tieben wurden die beiden Spiele kurzfristig getauscht, sodass die VG zuerst gegen Nortmoor und danach gegen Werlte spielt.

Landesliga I, Damen: Nach einem starken Start in die Saison mit drei Siegen aus vier Spielen will der SV Union Lohne II auch im Duell beim MTV Aurich am Samstag (15 Uhr) die Tabellenführung nicht aus der Hand geben. Doch ganz so einfach dürfte die Aufgabe für die Mannschaft von Trainerin Roos Harland nicht werden. Die Auricherinnen sind noch ungeschlagen und konnten ihre zwei Spiele gegen das NWVV-Team sowie gegen den TV Nordhorn deutlich mit 3:0 gewinnen.

Für den TV Meppen steht ein Doppelspieltag an. Mit Olympia Uelsen und dem VfL Löningen warten jedoch schwierige Gegner auf den Vorletzten der Landesliga I. Uelsen konnte bisher zwei seiner drei Partien gewinnen, Löningen ist mit sieben Punkten nach drei Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz.

Landesliga II, Damen: Nach dem klaren Auftakterfolg mit 3:0 bei Blau-Weiß Schinkel geht es für den FC Leschede III nun gegen den Hagener SV (Samstag, 15 Uhr). Die Gastgeberinnen konnten bisher noch nicht überzeugen und verloren ihre Partien gegen Bad Laer III (0:3) und gegen Blau-Weiß Schinkel (1:3) ziemlich deutlich. Die Hagener, die erstmals in dieser Saison vor heimischem Publikum spielen, sollten aber in keinster Weise unterschätzt werden. Leschede könnte sich mit einem weiteren Sieg ins obere Tabellendrittel spielen.