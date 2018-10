Meppen Ferien beendet, Punktspielpause beendet – an diesem Wochenende greifen fast alle der ranghöchsten Handballmannschaften aus der Region wieder ins Geschehen ein. Harens Männer spielen auswärts, Haselünne/Herzlake zum zweiten Mal daheim. Die beiden Jugendteams der SG Lingen-Lohne wollen den ersten Punktverlust weiter hinauszögern.

Verbandsliga, Herren: Auswärts ist der TuS Haren am 6. Spieltag gefordert. Die Mannschaft von Trainer Martin de Hoop gastiert am Sonntag um 16 Uhr beim VfL Fredenbeck II und hofft auf die ersten Punkte in fremder Halle. Am 2. Oktober hatte sich der TuS mit einer 27:28-Niederlage bei der HSG Barnstorf/Diepholz II in die Pause verabschiedet. Auch bei der ersten Auswärtspartie beim ATSV Habenhausen II hatte Haren das Parkett als Verlierer (28:30) verlassen. Dagegen hat das Team zwei von drei Heimspielen gewonnen. Fredenbecks Zweite liegt mit einem Punkt mehr auf dem Konto direkt vor Haren auf Rang sechs.

Landesklasse, Herren: Zum zweiten Heimspiel dieser Saison kommt es am Samstag um 18 Uhr für die HSG Haselünne/Herzlake. Gegner ist der letztjährige Landesligist TuS Wagenfeld. Die Gäste von Trainer Matthias Möller gelten als Favorit auf die Meisterschaft in der Landesklasse. „Wir treffen auf eine eingespielte Mannschaft, die nur schwer zu schlagen sein wird“, weiß HSG-Trainer Christoph Möller. Ihn verbindet nicht nur der Nachname mit dem Gästetrainer, sondern beide kennen sich schon lange und telefonieren regelmäßig miteinander. „Wir wollen uns stetig verbessern und weiter alles dafür tun, dass wir möglichst schnell aus dem Tabellenkeller verschwinden,“ sind sich Möller und der zweite HSG-Trainer Christoph Grote einig. Bei den Gastgebern fehlen wird Niklas Brinkmann (Kreuzband). Lucas Möller hat zwar wieder mit leichten Lauftraining begonnen, wird wohl aber nur auf der Bank Platz nehmen.

Oberliga, männliche B-Jugend: Zwei Spiele, zwei Niederlagen – als Vorletzter geht der TV Meppen in die Auswärtsbegegnung mit dem HC Bremen/Hastedt (Samstag, 13.30 Uhr). Bevor am nächsten Wochenende das Schlusslicht HSG Schwanewede/Neuenkirchen nach Meppen kommt, hoffen die Verantwortlichen, beim Tabellenvierten etwas Zählbares mitnehmen zu können.

Landesliga, männliche B-Jugend: Auf eine Partie der Gegensätze können sich die Zuschauer bei der Partie VfL Edewecht gegen die SG Lingen-Lohne (Sonntag, 15.15) freuen. Während die Gäste in drei Versuchen die volle Punktausbeute verbuchten, steht Edewecht noch bei null Zählern.

Oberliga, männliche C-Jugend: Als Tabellenführer grüßt derzeit die SG Lingen-Lohne. Samstag soll um 16 Uhr in der heimischen Kiesberghalle gegen den TvdH Oldenburg möglichst der vierte Sieg im vierten Spiel her. Im Gegensatz zu Lingen-Lohne sind die Gäste erst einmal aufgelaufen, entschieden den Vergleich aber für sich.

Landesliga, männliche C-Jugend: Mit einer Bilanz von einem Sieg und zwei Niederlagen nimmt der TuS Haren die Aufgabe TV Dinklage (Sonntag, 14 Uhr) in Angriff. Die Gäste haben zwei Siege errungen und eine Pleite kassiert.

Anzeige Anzeige

Landesliga, weibliche C-Jugend: Auf ein Erfolgerlebnis baut die HSG Haselünne/Herzlake. Bislang gingen alle fünf Partien verloren. Am Samstag erwartet das Schlusslicht um 16 Uhr den Vorletzten FC Schüttorf, der immerhin einmal gewonnen hat.