In der Basketballbezirksoberliga und der -bezirksliga geht es wieder rund. Foto: Lars Schröer

Meppen. Endlich wieder Basketball im Emsland. Während die Frauen des TV Meppen in der Bezirksoberliga am Samstag (15 Uhr) auf die Zweitauswahl des Hagener SV treffen, müssen die Damen der SG Bramsche in der Bezirksliga am Sonntag (13 Uhr) beim BBC Osnabrück III ran.