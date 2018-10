Lingen „Endlich wieder ein Heimspiel“, erklärt Trainer Heiner Bültmann. In der Lingener Emslandarena will der Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen am Freitag ab 19.30 Uhr wieder für ein positives Punktekonto sorgen. Gegner ist Schlusslicht HC Elbflorenz Dresden.

Unangenehmer könnte die Aufgabe für das Zwei-Städte-Team kaum sein. Denn gegen den nach neun Spieltagen noch immer sieglosen Tabellenletzten erwartet das Umfeld sicher einen Sieg. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, stellt Bültmann fest. In den ersten Aufeinandertreffen mit dem erst 2006 gegründeten Verein aus Dresden ist das in der vergangenen Saison nicht gelungen. Beim 28:29 im Euregium kassierte die HSG kurz vor Weihnachten 2017 die erste Heimniederlage, der Gast feierte den ersten Auswärtssieg. Nordhorn-Lingen hat noch eine Rechnung offen. An der sächsischen Elbe verdienten sich die Niedersachsen ein 23:23.

Vier Spieler fallen aus

Heute soll der fünfte Saisonsieg her. Trotz weiter großer personeller Sorgen. Jens Wiese, Alex Terwolbeck und Nicky Verjans fallen weiter aus. Torwart Björn Buhrmester steht mit einem Muskelfaserriss nicht zur Verfügung. Dafür sieht es so aus, als ob Rückraumschütze Philipp Vorlicek wieder mitmischen kann. Damit gäbe es zumindest eine Alternative auf dem Feld. Im Tor hilft Dennis Bartels aus. Der 31-Jährige, der auch die zweite Mannschaft trainiert, rückt auf die Position hinter Bart Ravensbergen. „Er muss das gut organisieren“, kennt Bültmann die hohe Belastung von Bartels.

Elbflorenz noch ohne Sieg

Die Gäste aus Dresden, die in der vergangenen Saison als Elfter souverän den Klassenerhalt geschafft haben, erleben gerade ihre erste Krisenlage. Damit haben sie in den letzten Jahren keine Erfahrung gesammelt. Sie rutschten diese Serie früh in den Tabellenkeller, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits vier Punkte. Beide Zähler hat das Team von Trainer Christian Pöhler in der neu gebauten heimischen Halle gegen Hagen und Balingen-Weilstetten geholt. Dort waren auch beide Niederlagen knapp. Auswärts stehen 0:10 Punkte zu Buche.

Pechstein neu im Gäste-Kader

Dabei hat sich personell nur wenig verändert. Mit Marc Pechstein ist ein Spieler mit Qualität vor dem Tor aus Aue gekommen. Im Kader des Gastes, der auch als wirtschaftlich gut aufgestellt gilt, stehen acht Rückraumspieler, davon sechs Rechtshänder. Zum Vergleich: Die HSG verfügt über fünf, von denen zurzeit nur drei mitwirken können.

Splelmacher Becvar im Januar bei der EM

HC-Spielmacher Roman Becvar, der Anfang des Jahres mit Tschechien den sechsten Platz bei der Europameisterschaft belegte, ist Denker und Lenker des Dresdener Spiels. Schnelligkeit, Vielseitigkeit und gute Anspiele an den Kreis zeichnen ihn aus. Er setzt auch seine wurfstarken Mitspieler im Rückraum gut ein. „Da müssen wir aufpassen“, warnt Bültmann vor dem Gegner, der auf eine 6:0-Abwehr setzt, aber manchmal auf die offensive 3:3-Formation wechselt.