Meppen. Seit dem ersten Training hat Christoph Steinmetz die Meppen Titans in sein Herz geschlossen. Heute ist der 24-Jährige nicht nur Quarterback, sondern auch 2. Vorsitzender des Vereins, der unter seiner Regie in der abgelaufenen Saison erstmals die Play-Offs erreicht hat.

„In der sechsten oder siebten Klasse habe ich zum ersten Mal American Football im Fernsehen und im Internet verfolg und fand es einfach super“, beginnt Christoph Steinmetz zu erzählen. „Ich wäre schon damals gerne in einen Verein eingetreten, allerdings gab es im Emsland keine Möglichkeit. Das nächste Team war in Rheine, aber das war zum Pendeln mir zu weit weg.“

„Fußball war mir zu langweilig“

Seinen Kindheitstraum, eines Tages auf einem American-Football-Feld zu stehen, musste der heute 24-Jährige somit vorerst verschieben. Für Steinmetz ging es zunächst zur Leichtathletik beim LAV Meppen. Eine sehr erfolgreiche Zeit, wie er erzählt. Das ging soweit, dass ich fünfmal die Woche Training hatte.“ In seiner Vitrine finden sich unter anderem eine Bronzemedaille über 200 Meter bei den Landesmeisterschaften sowie zwei Auszeichnungen über fünfte Plätze bei den Norddeutschen Meisterschaften wieder. „Ich habe auch mal kurzzeitig beim SV Meppen Fußball gespielt, aber das war mir zu langweilig“, lacht der Großhandelskaufmann, der derzeit eine Weiterbildung zum Handelsfachwirt macht.

Der Traum geht in Erfüllung

Anfang des Jahres 2016 sollte Steinmetz‘ Traum endlich in Erfüllung gehen. Er entschied sich ein Training beim neuformierten American-Football-Team in Meppen, den Meppen Titans zu besuchen. „Anschließend konnte ich einfach nicht mehr weg“, hatte Steinmetz endlich den richtigen Sport für sich gefunden. „Von Anfang an gab es einen super Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.“

Kein Leben ohne die Titans

In seiner ersten Saison lief Steinmetz als Wide Receiver auf. Aufgrund seiner in der Leichtathletik erlernten Schnelligkeit konnte er hier seine Vorteile ausspielen. „2017 musste ich ungefähr bei der Hälfte der Saison spontan für unseren damaligen Quarterback auflaufen. Seitdem habe ich jedes Spiel auf dieser Position gemacht.“ In seiner ersten kompletten Saison als Quarterback waren die Titans frühzeitig für die Play-Offs in der Landesliga Nord qualifiziert und mussten lediglich das letzte Saisonspiel verloren geben. In den Play-Offs behielten dann die Hamburg Blue Devils mit 21:49 die Oberhand. Dennoch war es die bisher erfolgreichste Saison. „Darauf wollen wir aufbauen “, blickt die Nummer neun der Titans, dessen Vorbilder Baker Mayfield (Cleveland Browns) und Russell Wilson (Seattle Seahawks) sind, in die Zukunft. „Nine-Time“, wie er in Anlehnung an Prime-Time und seine Trikotnummer von seinen Teamkollegen auch genannt wird, kann sich ein Leben ohne die Meppener American-Football-Mannschaft nicht mehr vorstellen. „Ich werde noch lange für die Titans auf dem Platz stehen. Ich habe über den Verein viele Leute kennengelernt, die ich nicht aus meinem Leben streichen möchte“, so Steinmetz.